Yeni gelmedi geri geldi

Halil ağabey, Nevzat ağabey keşke görebilseydiniz siz de... Ama biliyorum ki bir yerlerden hissettiniz. Sizin çocuklar başardı yine. Gazetemize Göztepe'yi anlattığınız o günlerde sayısız sohbetin içinde hep bugünküne benzer coşkulardan bahsederdiniz. Gürsel Aksel'deki sarı-kırmızı okyanus sokaklara taştı sonra. O okyanus marşlarla yaşadı bu güzel anı. Halil ağabey, Nevzat ağabey keşke görebilseydiniz siz de... Ama biliyorum ki bir yerlerden hissettiniz. Koca sezon öyle şenlikli geçti ki... Koşar adım gittiler hedefe. Dün kırılma noktasıydı. Ama noktaları sevmez bu kulüp siz daha iyi bilirsiniz. Hep virgüllerle devam eder yoluna. Mazisini de unutmaz. "Efsanesin tarihinle" diye başlar sözlerine. Halil ağabey, Nevzat ağabey keşke görebilseydiniz siz de. Ama biliyorum ki bir yerlerden hissettiniz. Evet bazen sular çekilir. Olmaz gibi görünür hayaller. Fakat bu takımı sevenler için vazgeçilir gibi değildir, bu med cezirler.



TRİBÜNDEN TAM DESTEK

Halil ağabey, Nevzat ağabey keşke görebilseydiniz siz de... Ama biliyorum ki bir yerlerden hissettiniz. Çoluk çocuk, genci yaşlısı, kadın erkek... Herkes hep bir ağızdan yine takımlarına tam destek verdi. Onlar destek verdi, takım da yine kendilerinden bekleneni yerine getirdi. Halil ağabey, Nevzat ağabey keşke görebilseydiniz siz de... Ama biliyorum ki bir yerlerden hissettiniz. Kalesinden hücum hatttına, savunmasından orta sahasına... Malzemecisinden teknik heyetine... Taraftarından yönetimine... Hepsi o kadar çok inandı ki bu mutlu sona. İnanmak başarmak kadar değerlidir bilirsiniz. Bunu zaten siz öğrettiniz. Halil ağabey, Nevzat ağabey... 4 sene önce aramızdan kopup gittikten sonra bu takım düştüğünde yeni bir başarı halinde kendi kendime söz vermiştim böyle bir yazı yazmak için. Spor servisinde geçirdiğimiz futbol dolu günlerin hatırı için. O anılar, o yaşanmışlıklar için. Bombacı Halil, İngiliz Nevzat, Gürsel Kaptan, Moskova Panteri Ali, Buldozer Fevzi... Keşke görebilseydiniz siz de... Ve efsane kadroda olan şu an aramızda olamayan tüm Göztepeli futbolcular... Adlarınızı bu yazıya sığdıramadığım için affedin beni. Ama biliyorum ki bir yerlerden hissettiniz...Efsane geri döndü... Yeni gelmedi geri geldi.

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