Süper... Harika... Müthiş... Eksiklerimiz yok mu? Var elbet... Fakat öyle önemliydi ki şu maç. Kazanarak başlamak öyle kıymetliydi ki. Süper.... Harika... Müthiş... Mert Müldür nasıl vurdu öyle... Arda nasıl aldı köşedeki örümcek ağını... Kenan'ın VAR'a takılan golünde parmak ucu önde olmasa daha farklı da olabilirdi. Süper... Harika... Müthiş... Tempoyu yitirmedik. Zaman zaman açıklar verdik evet. Hatta berbat bir gol yedik. Fakat pes etmedik. Süper... Harika... Müthiş... Tribünler hiç susmadı. Eminim tüm Türkiye de hep pozisyonda sağa sola zıpladı. Montella değişiklikte geç kalsa da şimdilik umursamadık. Süper... Harika... Müthiş... Samet hayati müdahaleler yaptı. Arda iki kişilik oynadı. Ferdi ciğerini sahada bıraktı. Çok koştuk, çok yorulduk ama değdi. Direkten dönen toplar. Geçmek bilmeyen dakikalar. Son an, son dakika, Harry Potter da rol çaldı. Aldığı gibi gitti topla. Büyüsünü yaptı. Çekti fişi, bitirdi işi... Sağ olun çocuklar... Var olun... Şimdi sıra Portekiz'de....

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