HALİL FİNCAN Bodrum için bir kırılma noktası lazım halil.fincan@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025, 06:50







Sahasında son 6 maçtır puan kaybetmeyen bir takımdan puan almak önemli iş elbet. Bunun bilincinde sahaya çıkan ve macera aramadan çabalayan Bodrum arada da bir gol sıkıştırma umuduyla mücadele etti. Kazanan her puan artı tabii ki ancak Bodrum'a şu periyotta bundan fazlası lazım. Bir kırılma noktası, tribünleri heyecanlandıracak bir kıvılcım gerekiyor. İlk devredeki Hatay-Adana Demir galibiyetleri tek serisi. O da iki maç. Üstelik evinde de o gücü hissettiremiyor. Bunun için de transfer gerekiyor. Dün maçın genelinde kontrollü ve kontra atak hedefli bir takım izledik. Bunu yapmaya çalışırken G.Antep önemli pozisyonlar buldu üstelik. G.Antep'in 3. bölgedeki verimsiz oyunu maçın skorunu da belirledi. Bodrum'un yıldızlarının daha fazla sorumluluk alması lazım. Aksi taktirde sadece beraberliklerle avunulan bu görüntünün ötesine gidilemez. Hele hele küme düşme hattı ile üstekilerin arasının açıldığı bir senaryo işleri daha da sıkıntılı bir hale sokabilir. Evet dünkü maçı G.Antep'in serisinin bitişi kadar Bodrum'un deplasmandaki mağlubiyet serisi olarak da okuyabilmek mümkün. Ancak dediğim gibi uzun vadede geriye dönüp "Ah vah" dememek lazım.