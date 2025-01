Her hafta, her maçta, sadece maç sonrası da değil maçın tam ortasında... Açıklamalar, demeçler, isyanlar... Penaltılar, fauller, kartlar... Hiçbiri olmazsa kornerler, taçlar. Öyle olmasaydı, böyle olurdular. Ortak payda hakem. Yabancı da gelse de uzaydan da gelse değişmez. Evet hakem performanslarına alkış tutacak değiliz. Sadece şampiyonluk mücadelesi verenlerin değil herkesin derdi aynı. Yabancı VAR'ın devamı 'yabancı hakem' gibi duruyor. O da olmazsa ne olacak? Yabancı MHK Başkanı veya yabancı TFF Başkanı mı? Yine olmazsa iki şampiyonlu lig mi olur mesela? Sıkan, çığrından çıkan bir futbol atmosferi. Bir hafta birine olan diğer hafta ötekine olmuyor mu? Herkes meseleyi kendine göre yorumlamıyor mu? Bu oyunun doğasında bu yok mu zaten?

HATA HER YERDE VAR

2010 Dünya Kupası finalindeki Hollandalı Nigel De Jong'un İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne uçan tekme atması, hakemin buna kırmızı kart çıkarmaması mesela. Aynı turnuvada Henry'nin elle kontrolü ve sonrasındaki golü. 2005 yılında Tottenhamlı Pedro Mendes'in şutunda Manchester kalecisi Roy Carroll'un topu elinden kaçırıp topu yarım metreden fazla içeriden çıkarması. Maradona'nın İngiltere'yi eliyle avlayışı. Leverkusen'in golcüsü Kiessling'in kafa vuruşunda yan ağlarda kalan topun gol sayılması. Dahası çok. Yani hata her yerde var. Yani hata herkese var. Tamam herkes hakkını arasın, aramalı da. Yalnız en ufacık şey için yapılan bu açıklamalar sizi de sıkmadı mı? Bariz hatalara yönelik hak arayışına değil lafım. Öyle bir ortam oluştu ki, açıklamalara baktığınızda rakiplerinin kazandığı hemen hemen her puan haksız sanki. Herkes dört dörtlük oynuyor ama diğerlerinde bir sorun var. Böyle bir ortamda 2006 Dünya Kupası'nın açılış maçında kırmızı kart gören Vladyslav Vashchuk'un bahanesi bile daha samimi duruyor. Ukraynalı oyuncu Vashchuk 4-0 kaybettikleri İspanya maçı sonrası "Kurbağa sesleri yüzünden gece gözümüzü zor kırptık. Daha sonra onları avlamaya gittik. Yenilgimizde uykusuz olmamızın etkisi var." demişti. Tamam hakemleri eleştirelim de kulüplerin girişine bir boy aynası gerekmiyor mu?