İSPANYA'NIN ne oynadığını, nasıl oynadığını bilmeyen yok. Yani onların neler yapabileceğini biliyorduk da biz ne yapacaktık, onu bilmiyorduk. Bu takım Avrupa Şampiyonu olurken tüm devleri dize getirdi. Hırvatistan, İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeleri yenerek kupayı aldılar. Fakat biz Gürcistan maçında ne oynadıysak İspanya önünde aynı oyunu oynamaya çalıştık. Montella maç sonunda "Ders çıkaracağız" diyor. Dersini çalışmazsan, ders çıkartırsın.

Hadi biz izleyiciyiz. Fakat sahadaki takım da İspanya'yı izledi. Sadece onlar da değil, Montella da izledi. Bunu niye diyorum. Skorun 6-0 olduğu bölümde yani 62 dakikalık kısımda sadece 1 oyuncu değiştirmek izlemekten başka bir şey değildir. Ama acı olan bu klasman farkının sadece böylesi dev rakiplere karşı değil hafife alınan takımlara karşı da gözle görünür bir şekilde ortaya çıkması. Geçtiğimiz birkaç aydaki Avrupa sınavlarımız bunun en bariz örneği. Çok çalışmalıyız çooook.