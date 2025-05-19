KOCA bir sezon... İnişler, çıkışlar... Birbirinden farklı inanılmaz hikayeler... İçinde dram da var coşku da... Gerilim de var, tutku da.

Sakatlığı, cezalısı, doğrusu, hatalısı. Ligin zirvesinde 25. kez kükredi Aslan. Gökteki yıldızları söküp söküp formasına taktı. O yıldızları taktıkça tribünler de mutluluk meşalesi yaktı. Bu gurur Galatasaray'ın. Şimdi kutlama zamanı. Öyle an var ki dün yaşanan sevinci körükleyen. Hangi birini saymalı. Derbi zaferinden Osimhen'in rövaşatasına, Torreira'nın füzesinden Trabzon önünde son anda alınan üç puana. Bu köşeyi bırakın sayfalar yetmez anlatmaya. Mayısları şenlik ayına çeviren bu takımı alkışlayalım o halde. Sadece futbolcuları değil elbet. Teknik heyeti de. Doğru hamleler yapan yönetimini de. Taraftarını, kulübede sabırla bekleyen o heyecanlı adamları. Üç sene üst üste yaşanan bu şampiyonluk, hele hele 102 puanlı geçen sezonun ardından tekrar aynı motivasyonu sağlamak kolay iş mi. Başta ve başlıkta söylediğimizi yineleyelim o halde.

Bu gurur Galatasaray'ın. Gerçekleri tarih yazar ya hani tarihi de onlar yazmaya devam ediyor.

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