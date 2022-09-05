Kaptan attı Ozan tuttu

Adana'nın sıcağında Altay takımı kaptan İbrahim Öztürk'ün inanılmaz mücadelesi, attığı müthiş golü ve kaleci Ozan Evrim Özenç'in de inanılmaz kurtarışları sayesinde sezonun ilk puanını aldı. Adanaspor da Altay da dün sanki bir puana razı gibiydi. Çünkü, Altay takımında futbolcular çok iyi niyetliydi ama gol bölgelerinde fazla çoğalamayınca İbrahim Öztürk'ün attığı golle altın değerinde bir puan aldılar. Bu puan inanıyorum ki İzmir temsilcisi için bir başlangıç olur. Dikkatimi çeken bir unsur da Altay takımının futbolcularının Adanaspor karşısında daha dirençli, daha istekli bir oyun göstermesiydi. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu bu hırslı, bu istekli futbolu devam ettirirse Altay bir hava yakalar, bu futbol ilerisi için de bir umut olur. Altay eğer bu ligde kalmak istiyorsa bu hırslı oyunu devam ettirmeli. Dünün kısaca özeti kaptan attı, Ozan kurtardı, bir puan geldi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın