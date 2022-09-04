Alkışlar Bodrumspor’a

Futbolda bir deyim vardır. İyi transfer mi, yoksa sahaya yüreğini koyan futbolcu mu? Dün iki takımı da tarttım. Transferlerde biri zenginliği, Bodrumspor da fakirliği yaşamış. Görünen köy kılavuz istemez. Demek ki, sahaya yüreğini koyarsan, mücadele edersen, o formayı da hakettiğin kadar temsil edersen başarıyı yakalarsın. İşte dün Bodrumspor takımı bunu fazlasıyla yaptı. Gerek oyun olarak, gerek futbol olarak ve gerekse attığı gollerle bir maç nasıl kazanılır bizlere gösterdi. İsmet hocayı da, başkan ve yönetimi de tebrik ediyorum. Çünkü ismi olan futbolcuyu değil, takıma uyan futbolcuyu alarak Bodrumspor'u başarıya taşıyorlar.

HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Futbol bir ekip oyunudur, bir takım oyunudur. Bodrumspor dünkü bu oyunuyla bunu fazlaysıyla sahaya yansıttı. Durmak yok, yola devam. Bu Bodrum futbolunu devam ettirdiği müddetçe, her şey daha da güzelleşecektir. Bu sene bu lige geldi ama ligin tadı tuzu olmaya başladı. Haydi Bodrum...