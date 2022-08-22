Altay’a yazık oldu

Futbolda dün yok, bugün ve yarın var. Dün Pendik Stadı'nda bunu gözlerimle gördüm. Pendik takımının kadrosuna baktım. Geçen yıl Altay'da forma giyen oyuncular vardı.

Demek ki futbolda düşmeyeceksin. Maç sıcak bir havada oynandı. Ben Altay takımını yenilmesine rağmen tebrik ediyorum.

Takım olarak aslanlar gibi mücadele ettiler. Rakibine bakıyorsun. Müthiş para harcayan bir takım. Buna rağmen Altaylı futbolcuların onurlu savaşını gördüm.

Bence maç 0-0 bitmiştir. Uzatma 7 dakika ama bu uzatmayı da hakem ekstradan uzatıyorsa ve Altay gol yiyorsa o zaman ben bu hakemin düdüğünden şüphe duyarım. Her şeye rağmen Sinan Kaloğlu'nun Pendikspor'u çok iyi çözdüğünü gördüm. Bilhassa orta sahada takımı kalabalık tutarak rakibini durdurdu. Tam maç bitti denildiği anda taç atışından gelen gol Altay'ın planlarını alt üst etti. Sakın Altaylı futbolcular pes etmesin. Bu futbolu gördükten sonra inanıyorum ki Altay, Paixao'nun da güçlenmesiyle hücumda çoğalarak golleri bulacak.



BİR PUAN ALMALIYDI

Pendikspor çok önemli transferler yaptı. Belki de ligin 3-4 takımından biri transfer rekoru olarak. Ama Altay karşısında net bir üstünlük görmedik.

Ne olursa olsun Altay bu maçtan bir puan almalıydı. Tek kelimeyle yazık oldu yazık... Kaleci Ozan'a da bir parantez açmak istiyorum. Genç kaleci bu oyununu devam ettirirse ileride çok iyi yerlere gelecektir. Son sözüm de kaptan İbrahim'e. Seni gönülden alkışlıyorum kardeşim. Ben senin yaşına değil futboluna bakıyorum ve takdir ediyorum.

İnşallah bu hırslı futbolun arkadaşlarına örnek olacak, moral olacak. İnşallah takımı bu krizden kurtaracaksın.

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