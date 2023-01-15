Manisa FK’yı hatalar yıktı

Manisa FK, Bolu deplasmanında zaman zaman rakibinden iyi oynamasına rağmen yaptığı hatalar yenilmesine neden oldu. Hep söylemişimdir. Takımında bir kaleci iyi oynarsa bir puan ceptedir. Ama hata yaparsa puan alma şansın olmaz.

İşte Manisa FK takımı dün bunu yaşadı.

Bilhassa ilk 45 dakika oyunun tek hakimiyeti Manisa takımındaydı. Golleri kaçıran Manisa ekibiydi. Ama ilk yarının uzatmasında Posmac'ın kafasını hatalı bir şekilde karşılayan kaleci Birkan, Boluspor'a hem bu golü armağan etti hem de rakibine ikinci yarı için büyük moral verdi. İşte maçın ikinci devresine bu gol moraliyle başlayan Bolu, arka arkaya 10-15 dakika iyi bir futbol oynayıp, Manisa FK'nın defans hatalarını da değerlendirerek iki gol buldu. Bu gollerden sonra Manisa FK tekrar oyunun mutlak hakimiydi.

Bir puanla dönebilirdi

Başta Batuhan ve Adem Büyük öyle goller kaçırdı ki eğer bunlardan birini atmış olsalardı en az bir puanla da dönebilirlerdi.

Hele maçın son 20 dakikasında rakibi bunaltmasına rağmen golü bulamayınca moraller bozuldu. Tabii ki burada Boluspor kalecisi Çağlar'ı da kurtarışlarıyla tebrik etmek lazım. Anlatmak istediğim bu.

Kaleci kahraman oldu

Bir kaleci eğer bu topları elinde eritirse arkadaşları da girdiği pozisyonları gol yaparsa kahraman olur. Bence maçın kahramanı Bolu'nun kalecisiydi.

Manisa'nın yenilmesinde en büyük rol kaleci ve defans hatalarıydı. Bir defans bu kadar hata yapmamalı. Çünkü 1. Lig'de oynayan bir takım rakibe bu kadar fırsat vermez. Verirse de rakip gelir bu golleri atar ve maçı kazanır. Levent Eriş iyi bir takım kurdu. Takımda mücadele ve kazanma hırsı var ancak bir şey eksik.

Defans ve kaleci arasında anlaşmazlık...