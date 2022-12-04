İşleri çok zor

ALTINORDU'NUN son 5 haftadaki futboluna bakıyorum ve bu futbolla, bu ligde tutunması zor. Hüseyin Eroğlu zamanında Altınordu takım oyunu oynuyordu. Ama şimdi Ufuk Kahraman hocamla son 5 maçtaki oyununa bakıyorum, tüm futbolcular bireysel oynuyor. Böyle olunca da Ahmet İlhan Özek gol bölgesinde yalnız kalırken, daha önceleri kanatlarını iyi kullanan Altınorndu'nun artık eskisi gibi bir etkisi yok. Altınordu ya penaltıdan ya da tesadüflere karşı bir golle puan alacak. Bandırma önünde oyun boyunca etkisiz, temposuz ve üç topu bir arada yapamayan bir Altınordu gördük. Ki rakibi Bandırmaspor, çok da öyle ahım şahım bir futbol da oynamadı. Altınordu bir an önce takım oyununa dönmeli. Orta sahadan hücuma destek atılmalı. Yoksa Altınordu bu futbolla, bu ligin düşen takımlarından biri olabilir. Dost acı söyler, ama doğruyu da söylemek gerekir. Bakın 1. Lig takımlarına, ligin en az gol atan takımlarından biri Altınordu. Eğer gol atamazsan maçı da kazanamazsın.

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