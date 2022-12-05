Ozan Evrim’i onurlandırdılar

Altay, dün akşam ligin en az gol yiyen takımı Boluspor karşısında önce koştu, sonra coştu ve bu güzel futboluyla da Boluspor'u gole doyurdu. Bolu bu maça kadar sadece 8 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımıydı. Ama Altay müthiş oyunuyla ve attığı birbirinden güzel gollerle farklı bir galibiyet aldı. Bravo Altaylı futbolculara. Dün her attığınız golden sonra golleri Ozan'a gönderirken, onu hem onurlandırdınız hem de iyi bir takım ve iyi bir ekip olduğunuzu gösterdiniz. Keşke bu maç seyircili olmuş olsaydı. Çünkü seyircisiz maç öksüz çocuk gibi. Unutmayalım ki futbolun meyvesi goldür ama futbolcunun ruhu da, gıdası da taraftarıdır. Ozan ve yedeği Eren olmamasına rağmen altyapıdan gelip ilk defa bir profesyonel maçta oynayan 18 yaşındaki kaleci Mustafa Çalışkan'ı da tebrik ediyorum. Sanki haftalardır bu takımda oynar gibi temkinli ve defans bloğuyla iyi anlaşarak görevini layıkıyla yaptı. Balde'den yediği golde bence hiç hatası yoktu. Bu Balde'nin usta vuruşu ve Mustafa'nın da o esnada defansla diyalog eksikliğindendi.



BOLU'YA KARŞI ZORU BAŞARDILAR

Maç Boluspor süratiyle temposuyla başladı ama Altay'ın arka arkaya gelen golleri rakibini sindirdi, hataya zorladı ve bu hataları çok iyi kullanan Altaylı oyuncular da muhteşem mücadelesiyle harika bir galibiyet aldılar.

Bu küçümsenmemeli. Boluspor takımına gol atmak çok zordur. Ama zoru başaran, arkadaşları kaleci Ozan için oynayan futbolcuların coşkusu her şeyin önüne geçti. Bu galibiyet sakın ola ki futbolcuları şımartmasın.

İnanıyorum ki teknik direktör Sinan Kaloğlu hemen bu galibiyeti unutturup önümüzdeki haftaki maçlar için motive olmalı. Yoksa...

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