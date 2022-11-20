Altınordu nereye koşuyor?

Altınordu, son 3 haftadır çok kötü futbol oynayarak tam tamına 9 puan kaybetti. Üç hafta üst üste kazanan Altınordu'nun yerinde yeller esiyor. Bir takım böyle bir çıkıştan sonra nasıl bu kadar çabuk düşebiliyor anlayamıyorum. Ufuk Kahraman yıllardır bu takımın özünü bilen kapasitesini bilen bir teknik adam. Futbol olarak bu takıma neler yapabileceğini gösterebilecek kadar tecrübeli. Ancak o Altınordu takımının iyi top yapıp, markaj yapan ve Ahmet İlhan'a 3. bölgede destek olan bir orta sahası yok. Böyle olunca da maçlarda 0 çeken beraberliği bile bulamayan bir Altınordu karşımıza çıktı. Dün Adana karşısındaki temposu düşük, hücumda çoğalamayan takım üstüne kanatları da kullanamadı. Altınordu takımı bu eksiklerini hemen gideremezse, bu sıkıntıları bırakıp takım oyununa dönmezse düşme hattından çıkması zor.

6 PUANLIK MAÇI KAYBETTİ

Dost acı söyler, ama doğruyu söylemeli.

Adanaspor maçında kaleci Serhat'ı çok beğendim. Belki 2 gol yedi ancak birçoğunu da kurtardı. Fakat Altınordu takımının defansı çok dağınık. Kademe yapamıyor.

Böyle olunca da rakipler sürekli kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Atılan gollere ve direkten dönen topa baktığımız zaman bunların orta sahadaki eksiklikten kaynaklandığı anlaşılıyor. Ufuk Kahraman'a bir tavsiye, öncelikle defans kurgusu ve orta alandaki eksikler çözülmeli. Eğer hücumda da etkili olup, puan almak istiyorsan 3. bölgede çoğalan bir sisteme dönmen lazım. Dikkat edilirse Altınordu'nun attığı gollerin neredeyse çoğu penaltıdan. İzmir ekibi böyle değildi. Dün maçın hakkı Adanaspor'undu ve hakkı olanı aldı. İzmir ekibi bu 6 puanlık maçı kaybederek fırsat tepti. Adanaspor 3 değil belki de tam 6 puan alarak 17 puana çıkarken, Altınordu'yu da ateşe attı.