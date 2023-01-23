Bodrum’a yakışmadı

Sezon başından bu yana kendi sahasında oynadığı futbolla kendini alkışlatan Bodrumspor, dün Keçireöngücü karşısında maalesef sınıfta kaldı. Bodrumspor maça her zaman süratli, tempolu başlardı. Ancak Keçiörengücü karşısında bilhassa kanatları iyi kullanamayınca ve rakibin kanatlarına izin verince oyundan düştü ve maçı kaybetti. Aslında Keçiörengücü takımı karşısında Bodrumspor, tek top yaparak ve orta sahadan kanatlara topu aktarabilseydi sahadan galibiyetle çıkabilirdi. Bodrumspor'un sayılmayan golünde hakem biraz da haksızlık yaptı. Unutmayalım ki futbol dişe diş mücadele edilen bir oyun. Kapılan bir toptan sonra atılan gol, kanaatimce nizami goldür. İsmet hoca eğer ikinci yarıda orta sahayı biraz daha kalabalık tutup, üçüncü bölgeye topu aktarabilseydi yine sonuç farklı olurdu. Bu kaybedilen üç puan değil, en az 6-9 puanlık bir maç. Bodrumspor maçı kazansaydı ilk ikinin peşinde olan bir maraton koşucusu olacaktı. Üç puanlı sistemde belli olmaz ama yine de büyük bir avantajı kaybetti. Bu oyun Bodrumspor'a da yakışmadı, oynadığı futbola da.

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