Alkışlar İsmet Hoca’ya

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'i gönülden alkışlıyorum. Devre arasında gerçekleştirilen hazırlık kampını ziyaret ettim.

Çok ciddi ve elindeki kadroyu çok iyi işleyen bir teknik adam gördüm. Disiplinli, sahanın içerisinde hırslı ama saha dışında da babacan tavrıyla takımı bir aile havasına büründürmüş. Düşünün geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olan kadroyla ve bir kaç takviye ile Bodrumspor'u hala şampiyonluk hedefinden uzaklaştırmadan yavaş yavaş ve doludizgin yoluna devam ediyor. Yılmaz Vural ve Yeni Malatya önünde çok iyi bir teknik adamlık örneği göstererek rakibini deplasmanda sürklase etti. Çünkü Bodrumspor aile havası içinde, sahada kolej havasında, takım içindeki arkadaşlık ise mükemmel. Bilhassa orta sahada orkestra şefi gibi oynayan usta Kenan Özer'in golü, Bodrumspor'un oyunu rahat kazanmasına neden oldu.

Teknik direktör Yılmaz Vural ile yeni bir başlangıç yapacaklarını düşünen Yeni Malatyasporlular bile maç sonunda yönetimi istifaya çağırdılar. Bu başarı Bodrumsporlu futbolcular ve alkışı hakeden de tabii İsmet Taşdemir...

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