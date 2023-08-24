Icardi kapıyı araladı

Icardi'nin Galatasaray'dan aldığı para anasının ak sütü gibi helal olsun. Arjantinli yıldız kalbiyle oynuyor, takımının kazanması için sahada gücünü harcamaktan kaçınmıyor. Attığı gol birinci sınıftı. Galatasaray nihayet uzun yıllar sonra aradığı büyük golcüyü buldu. Icardi'yi PSG'den alıp getirenleri de kutluyorum. Ayrıca Icardi'nin Mertens'in boş kaleye kaçırdığı gol öncesinde verdiği pas ne kadar zeki olduğunun bir göstergesiydi. Icardi'nin jenerik olacak golü Galatasaray'a devler ligi kapısını araladı. Galatasaray erken golle geriye düştükten sonra kısa bir süre bocaladı. Orta sahaya hâkim olamadığı için rakip iki pasta hücuma kalktı. Berkan-Oliveira ikilisi Torreira'nın yokluğunda orta alanda Molde hücumlarını etkisiz hale getiremedi.

YÖNETİM YUNUS'U TUTMALI

Okan hocanın Yunus tercihi doğruydu ve meyvesini verdi.

Oliveira'nın attığı frikik golü öncesi Yunus'a faul yapıldı, Icardi'nin o muhteşem golünün pasını da Yunus verdi. Galatasaray yönetimi ile Okan Buruk bir karar vermeli ve Barış Alper Yılmaz'dan çok daha yetenekli olan tekniği, çalım becerisi, yüksek Yunus'u bir Türk oyuncu olarak satmamalı.

Çünkü Yunus böyle kaliteli oyuncularla oynadığında çok daha verimli olacağını düşünüyorum.

Sacha Boey çok çalışkan ama pozisyon bilgisi zayıf olduğu için hata yapıyor. Yenilen 2. golde rakibini unuttu. Molde Sürekli Beoy'in kanadından atak geliştirdi. Mertens'in fizik gücü dağınıktı. Gol kaçırdı gereksiz bir faul yapıp Yunus'un güzel golünü iptal ettirdi. Okan hocanın Kerem Demirbay'ı oyuna alıp Mertens'i çıkarması geç bir hamleydi.