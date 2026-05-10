Şampiyonluk ‘Gala’sı

S on 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 1996-2000 yılları arasına bestelere konu olan üst üste 4 şampiyonluğu egale etmek için sahaya çıktı. Aslında geçen hafta Samsunspor deplasmanında tenis tabiriyle maç sayısı için sahaya çıkmıştı. Dün 2. maç sayısı için RAMS Park Arena'da Antalyaspor'u ağırladı. İlk yarıda sarı-kırmızılılar tamamen şampiyonluk balosu hemen gelsin zihniyetiyle sahadaydı. Erkenden 1 gol atayım ve maçı kontrolümde götüreyim anlayışındaydı. Bünyamin'in çizgiden çıkardığı top aslında gol olsa herşey planlandığı gibi gidecekti. Ama ilk yarının uzatma dakikalarında Antalyaspor golü buldu. Tıpkı Galatasaray'ın Avrupa kupalarında dev kulüpler karşısında değilde, orta ölçekli Avrupa takımları karşısında zorlandığı gibi zorladı Antalyaspor, Aslan'ı. Sanki Young Boys, St. Gilloise, AZ Alkmaar gibiydi Akdeniz temsilcisi.

ICARDİ GEÇMİŞİ HATIRLATTI

Kompakt halinde savunma yapıp, hızlı kontrataklarla zorladı Galatasaray'ı ve Soner'in kafasıyla da öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. 2. devre ise Galatasaray'ın winner kimliği geri döndü. 56'da Lemina skoru eşitledi. Günün kahramanı olmaya kararlı olan Soner Dikmen, Juninhovari bir frikikle Antalyaspor'u yeniden öne geçirdi. Galatasaray'ın hızlı 2-2'yi bulması çok önemliydi. Osimhen, tecrübesinin farkıyla penaltıyı aldırıp, skora eşitlik getirdi. Ve maskeli kahraman Osimhen, 3. golü bularak Aslan'ı rahatlattı. İcardi de ilk 2 Galatasaray sezonunu hatırlatan bir deparla rakiplerini ekarte edip Kaan Ayhan'a al da at dedi. Galatasaray şampiyonluk galasında Antalyaspor'u yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu kazandı.