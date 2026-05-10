Özgür Özel’i istifaya zorlayacak itiraflar

CHP'den ihraç edilen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlanarak CHP'de deprem yaratan itiraflarda bulundu. Yalım'ın itirafları yenilir yutulur gibi değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i istifaya kadar zorlayacak itiraflar bunlar. Özel'in makam aracının 170 bin EURO'luk ödemesiyle ilgili iddialarını anlatan Yalım'ın itirafları CHP'yi sarsıyor. Yalım; Özel'e kurultay öncesinde toplam 1 milyon 200 bin TL verdiğini ve belediye imkanlarıyla VIP araç tahsis edildiğini iddia etti. Yalım ifadesinde, CHP Grup Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel'e para verdiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "O zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WHATSAPP üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde parayı poşet içerisinde Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 milyon TL parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim."

ÖZEL'E VIP MASRAF

Yalım, ifadesinde Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini ileri sürdüğü Mercedes V300 marka araçla ilgili de ayrıntılı iddialarda bulundu. Yalım, hem belediye için alınan aracın hem de Özgür Özel'in kullandığını iddia ettiği aracın VIP dönüşüm işlemlerinin İstanbul'daki aynı firmada yapıldığını söyledi. Yalım, "Uşak Belediyesi bünyesinde şahsım adına kullanılmak üzere Ankara'dan satın alınan V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemleri, İstanbul'da bulunan Dizayn Oto tarafından yapılmıştır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 marka makam aracının VIP dönüşüm işlemleri de yine aynı firma tarafından gerçekleştirilmiş; her iki aracın dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir" dedi. Yalım; belediye şoförü ile Özel'in şoförünün İstanbul'daki firmada karşılaştığını, ardından kendisine "Genel Başkan'ın talimatı" ile dönüşüm masraflarının belediye tarafından karşılanmasının istendiğinin iletildiğini öne sürdü. "170 bin EURO ve KDV ödeme yapıldığını hatırlıyorum" iddiasında bulunan Özkan Yalım, ifadesinde şunları söyledi: "Her iki aracın da VIP dönüşüm faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendi. Uşak Belediyesine ait aracın dönüşüm işlemi için 25 bin EURO ve KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın dönüşüm işlemleri için ise 170 bin EURO ve KDV ödeme yapıldığını hatırlıyorum." Yalım ayrıca; belediyeye ait araçta ara bölme, televizyon, uydu sistemi, buzdolabı ve özel ışıklandırma gibi donanımlar bulunduğunu, Özgür Özel'in kullandığını öne sürdüğü araçtaki dönüşüm detaylarını ise bilmediğini söyledi. Ayrıca Özel'in babası adına alınan bir aracın 180.000 TL'lik fiyat farkını kendi hesabın

hesabından karşıladığını iddia etti. Bunların yanı sıra Özgür Özel ve ailesine lüks saat ve çantalar hediye ettiğini de öne süren Yalım, Özel ve diğer parti yöneticilerinin kendi otelinde kayıt dışı ve ücretsiz konakladığını iddia etti. Yalım'ın itirafları Özgür Özel'in genel başkanlığını sıkıntıya sokarken, kurumsal olarak CHP'yi de hukuksal sorumluluk altına alacak biçimde parametreler de içeriyor. Yalım'ın Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 kurultayına ilişkin yaptığı itiraflar; mahkeme dosyalarına girecek ağırlıklar içeriyor. İstinafta devam eden MUTLAK BUTLAN ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden Ekrem İmamoğlu ve 12 CHP'linin yargılanma dosyalarını etkileyecek parametreler ihtiva ediyor. Özkan Yalım'ın itiraflarının CHP dava dosyalarına alınabileceği ve özellikle Ankara İstinaf Mahkemesinde CHP hakkında MUTLAK BUTLAN kararını çok etkileyeceği değerlendiriliyor.

KÖKSAL KRİZİ

Özkan Yalım'ın ifadesinin her yönü bir skandal içeriyor. Uşak Belediyesi'ne ait değerli el dokuması halıların, ilişki yaşadığı sekreterin dairesine gönderdiğini, belediye araçlarını ve personelini ailesinin tatil seyahatleri ile şahsi eşyalarının taşınmasında kullandığını dile getirdi. Bir iş insanından battaniyeye sarılı halde 130 bin dolar borç aldığını ve belediyeye ait 1,5 milyon TL'lik bir çeki şahsi işlerinde kullandığını da ekleyen Yalım, özel hayatı ile belediye başkanlığı görevini birbirine karıştırdığını söyledi. 2018 yılı genel seçimlerinde Uşak CHP'de liste depremi olmuş; Özkan Yalım üçüncü sıradan birinci sıraya alınmıştı. Uşak CHP'de milletvekili sıralaması değişmişti. Özkan Yalım 3. sıradan birinci sıraya alınırken, İsmet Akın 2 ve Ali Karaoba da 3. sıraya kaydırılmıştı. Söz konusu durum parti içinde şok etkisi yaratmıştı. Parti teşkilatı tepki göstermiş; parti üyeleri, "Bizler açıklanan listemizi benimsemiştik ve adaylarımızın doğru olduğunu düşünüyorduk. Fakat bugün liste değişti ve mevcut milletvekili Özkan Yalım birinci sıraya yazıldı. Ne oldu da böyle bir değişiklik yapıldı. Bunun sebebinin açıklanmasını istiyoruz" demişlerdi. Özkan Yalım'ın birinci sıraya nasıl alındığı yıllar sonra yapılan itiraflarla ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK PARTİ'ye geçeceği kesinleşen Burcu Köksal'ın eşiyle ilgili iddialar üzerine daha önce kendisine "Gerekirse kocanı boşa" dediğini açıkladı. Özel, Köksal'ın telefonunun kapalı olduğunu ve kendisine ulaşamadığını söyledi. Burcu Köksal'a ulaşmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirten Özgür Özel, "Burcu Köksal'ı aradım, ulaşamadım. Telefonu kapalıydı" dedi. Özel, Köksal'ın eşiyle ilgili çıkan iddialar üzerine devreye girdiğini belirterek yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı: "'Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur' dedim. Ancak geldiğimiz noktada Burcu Hanım'ın yarın çıkıp makul bir açıklama yapacak gibi bir hali durmuyor" dedi.

SONUÇ

CHP'DE huzur yok. CHP çıkmaz sokakta. Parti 3'e ayrılmış durumda, taraflar çaresiz. İfade edilmiyor ama herkes MUTLAK BUTLAN kararı bekliyor. Ancak böyle bir durumda yeni çareler aranacak. Evet; Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek CHP'de yönetimi ele geçiren hem Ekrem İmamoğlu ve takımı hem de Özgür Özel ve takımı ayrı ayrı sorgulanacak duruma geldi. Allah CHP seçmenlerine sabır versin.