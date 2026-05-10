Yıldız falınız

KOÇ: Yaşam mücadelenizde değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.

BOĞA: Aşk yaşantınızda değişimden hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Merkür size, olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.

İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.

Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Yüksek hedefleriniz var.

YENGEÇ: Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, işler ayağınıza gelecek.

ASLAN: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

BAŞAK: Tartışmalardan uzak kalmaya çalışın. Güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.

TERAZİ: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamakta ısrarcı olun.

AKREP: Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslara dikkat edin.

YAY: Çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz, sizin değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir.

İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken, başarınızı garantilemekte fayda var.

OĞLAK: Sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem.

Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirin.

KOVA: Mükemmele kavuşmak zaman alacaktır. Kendinize sorduğunuz sorular çok önemli. Çevrenize oldukça çekici geleceksiniz. Bugünlerde çevrenizden, eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.

BALIK: Bugün aşkta güç savaşına girmeyin. Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz. Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız.

Rejiminize ve diyetinizi dikkat edinç Yürüyüşler yapın. Bünyenizi fazla yormamalısınız.