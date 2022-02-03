Çelikbilek üzdü

Milli oyuncumuz , sırasını ilk 300 içinde sağlamlaştıran Altuğ Çelikbilek ATP Pune turnuvasında eleme tablosunun final maçında Vit Kopriva'ya 7-6/3-6 /5-7 yenilerek ana tabloya çıkamadı. Kopriva ana tablo ilk turunda Cem İlkel ile Salı günü karşılaşacaktı. Bu maçta Cem'e başarılar diliyoruz.

DARISI BİZİM BASIMIZA

Avustralya'da bu turnuvada da yok yoktu. Novak ile başlayan gerginlik turnuva boyunca sürdü. Yarı finallere geldikten sonra tribünlerdeki heyecan oyunculara da sirayet etti ve sürtüşmeler, laflar ve gerilimler başladı. Bu arada hiç beklenmediği halde Nadal yarı finale bile çıktıktan sonra, yetmedi Medvedev'e de rakip olarak finale çıkmayı başardı. Nadal müthiş bir oyun ve mücadele sonunda 21. GS şampiyonu oldu bu rekoruyla tarihe geçti. Kadınlarda Avustralyalı Barty kupayı kaldırırken Amerikalı Collins ise ikincilikle yetinmiş olsa da ilk on içinde ki yerini almasını bildi. Çift erkekler de Avustralyalı Nick Kyrgios ve Thanasi Kokkinakis çifti, çift kadınlarda da Krejcikova - Siniakova çifti, Karışık çiftlerde Mlanedovic/ Dodig ekibi GS şampiyonu oldular. Bizimkilere dönerek "Darısı bizim oyuncularımızın başına" diyelim...

BİZİMKİLER BASARILIYDI

Dünyanın farklı şehirlerinde olan turnuvaları izlerken ülkemizi temsil edenleri de unutmamak lazım. İran'da J4 Kish Island turnuvasına katılan sporcularımızdan Nisan Can tek kızlar ikincisi; Melisa Uğur/Dorsa Cheraghi ekibi çift kızlar ikincisi; Süleyman Deniz Gürsoy tek erkekler ikincisi ve Ege Altaş/Baran Sivaslı ekini ise çift erkekler ikincisi oldular. Ispanya'nın Rafael Nadal Akademi'de düzenlenen toplam 25.000 dolar ödüllü Manacor 25K turnuvasına koçu Mert Ertunga eşliğinde katılan milli oyuncumuz İpek Öz çıktığı yarı final maçında 15 yaşındaki Çek Nikola Bartunkova'yı 6/2- 6/4 yenerek çıktığı finalde Ispanyol Cavalle Reimers'e 2 sette 6/2 - 6/2 kaybetti ve turnuvayı ikinci olarak bitirdi. Erkekler M15 turnuvasında eski dünya 70 numarası milli oyuncumuz Marsel İlhan yarı finale çıkmayı başardı. Kadınlarda ise W15 turnuvasına katılan İlay Yörük final maçında Claudia Hoste Ferrer'i 6-2, 6-3 yenerek ilk defa teklerde şampiyon oldu. Onun bu şampiyonluğu Antalya 15K serisinde ki ilk zaferimiz de oldu.

TAKVİM HIZLANIYOR

Bu haftanın diğer ATP 250 turnuvaları Cordoba ve Montpellier'de oynanmakta. 7 Şubat haftası ile turnuvalar Batı'ya dönüyor: ATP 500 Rotterdam'da; diğer ATP250'ler Dallas ve Buenos Aires'te ... sezon hızlı başlıyor! Kadınlar ise WTA 500 olarak 7 şubatta Saint Petersburg'da, 14 şubatta ise WTA 1000 olarak Dubai turnuvalarında olacaklar. Atp Cordoba ile 7 ay sonra Kortlara dönmesi beklenen Dominic Thiem, elinde yaşadığı sakatlığın nüksetmesi nedeniyle turnuvadan çekildi.