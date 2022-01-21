Seminer basladı

İlki Ankara Tenis Kulübü'nde düzenlenen 13-14 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 günlük Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri, katılan 260 antrenör ile gerçekleşti. Bir spor federasyonun asli ve temel görevleri oyuncularına, kulüplerine olduğu kadar antrenörlere de değer vererek antrenörünün iyi ve hızlı gelişimine katkı sağlamaktır. Antrenörlerin ise kendilerini sürekli geliştirmeleri şarttır. Ancak yöneticilerin çok şık bularak antrenörler için kullandıkları bu "sürekli gelişme" sloganının verimli olması, öyle arada sırada ikişer günlük seminerlerde güncellenemez ve onların uluslararası gelişmelere entegre olmaları sağlanamaz sanıyorum.

Avustralya Açık

Senenin ilk ve en büyük Grand Slam turnuvası, turnuvaya katılması kesinleşmiş oyuncuları fazlasıyla germiş olan kaos ve belirsizlikler arasında geçen süreç ve Dünya 1 numarası Djokovic'in sınır dışı edilmesinden sonra programlanmış günde ilk tur maçları ile başladı. İlk bakışta uzun süren maçlar göze çarpıyor ki nedenlerinden biri iklim değişikliğine adaptasyon zorluğu, diğeri ise sezon başlarının form düşüklüğü anlaşılan. Henüz pek bir sürpriz yok. 2021 yılı US Open'in çok genç şampiyonu İngiliz Emma Raducanu o şampiyonluğun arkasından oynadığı tüm maçlarını kaybederek geldiği Avustralya Açık'ta merakla beklenen ilk maçında müthiş bir patlama yaptı ve rakibini 6/0 - 2/6 ve 6/1 ile geçti, fanatik taraftarlarını mutlu ederek 2. tura yükseldi. US Open'in genç finalisti Kanadalı Leylah Fernandes ise beklenin aksine Grand Slam'in ilk tur maçında varlık gösteremeden elendi. Diğer maçlar için konuşmak henüz erken olsa da favoriler şimdilik iyi giderken sürprizlerin olup olmayacağı için henüz bir ışık yok. Benim ise 6 şampiyon adayım var. İlk hafta sonunda bu konuyu daha çok irdeleyeceğiz. Uykusuz gecelere hoş geldik diyoruz...

DJOKOVİC'İN HİKAYESİ FİLM OLUR

21. Grand Slam şampiyonluğu ve GOAT olduğunun ispatı peşindeki, halen dünya tenisinin bir numarası, aşı karşıtı Sırp raket Novak Djokovic'in Avustralya'da yaşadıkları, dünya tenis camiasının gündeminin ilk sırasındaydı. Djokovic'in Avustralya'da yaşadıkları, dünya tenis camiasını, ilgi, merak ve heyecanla 10 gün boyunca kendine esir etmiş olsa da, karşılıklı önemli hatalarla dolu ve çok yönlü bir savaş hikayesi olarak sıkıcı bir film veya dizinin senaryosu olacağa benziyor. Olay çok uzadı veya uzatıldı ama sonunda bir şekilde sonlandırıldı, Tenisimiz rahatladı ve tribünler de şenlenmeye başladı. Umarım yaşanmış olanlardan herkes ve her kurum gerekli dersleri almış olsunlar!