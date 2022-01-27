Sürprizler çıktı

İyi tenis oynamak için önce çok çalışmak ve tabiat şartlarına dayanıklılık gibi çok güclü atletik ve fiziksel özellikler yanında hırs, sabır, çok çeşitli strateji, mental güç ve de tabii tüm bunların sürekliliğine sahip olmaniz gerekli. Bunlara sahip olanları, en azından bu şampiyonada yarı finallere ulaştıklarını görüyoruz. Pek beklenmese de Nadal'ın buralara kadar yükselmesi, Djokovic'in yokluğu, favorilerden Zverev ve Rublev'in erken elenmeleri, Tsitsipas'ın Sinner'i, Berettini'nin eski iyi günlerini yaşayan Monfils'i geçmeleri, son ve ağır favori gözüken Medvedev'in Amerikalı Cressy'nin beklenmeyen zorlamalara karşı toparlanıp çözüm üretmesi ardından başka bir favori olan ve ilk seti tie-break'ten alan Kanadalı Auger-Alliassime karşısında ne yapacağı, bu yazının baskı öncesi henüz belli olmaması bile Grand Slam'lere yakışmış durumda. Kadınlarda Osaka, Halep ve Sabalenka'nın elenmeleri, Fransız Alizet Cornet'nin ve Kontevit'in çeyreğe kadar yükselmiş olmaları yanında yarı finale yükselmiş olan Barty'nin istikrarı, Amerikalı Collins ve Keys'in yüksek form durumları, Swiatek'in eski günlerine kavuşması kadınlarda enteresan gelişmeler olarak karşımızda.

KYRGİOS'UN TAŞKINLIKLARI

Kyrgios'un, Nadal'a karşı verdiği büyük mücadele, çiftlerde dünya bir numarası olan takımı yenmelerinde gösterdiği mükemmel oyunu onu kendi memleketinde tekrar gündeme oturttu. Kyrgios'un bundan böyle daha çok çift oynamasının gerektiğini düşünüyorum. Her turnuvada pek sevilmese de Kyrgios gibilerin olamayacağı bilinse de bu düşünceler ile bile çift oyunların daha çok ilgi görebileceği bana göre uzak ihtimal gibi duruyor. Kyrgios'un bundan sonra neler yapacağını mutlaka göreveğiz.

DJOKOVİC DÖNDÜ AMA...

AVUSTRALYA değişik bir ülke, insanlarını da Djokovic'in ardından öğrendik, öyleymiş. Djokovic'e karşı olan kızgınlıkları hafiflemedi. Djokovic'in vizesinin iptal edilmesinden sonra ülkesine dönmüş olmasına rağmen kızgınlıkları giderek artan Sırp taraftarları da Avustralyalılardan cesaret alarak dünyanın en iyi çift takımı ile Avustralyalı meşhur ama herkese aykırı oyuncu Kyrgios ve Yunan göçmeni Kokkinakis'ın takımları arasında oynanan maçı sabote etmeye kalktıktan sonra yetmedi, Kyrgios ve Kokkinakis'i soyunma odasında tartaklamaya kalktı. Tenise yakışmadı!

ITF JUNİOR'DA DOLUDİZGİN

ÖZLEM Uslu Antalya/J3 MTA Open Tek Kızlar şampiyonu olurken, Kerem Özlale- Said Akbarov çifti Antalya J3 MTA Open turnuvasını çift erkekler ikincisi olarak bitirdi. Bosna Hersek'te J4 Siroki Brijeg Open turnuvasında Senem Öcal tek kızlar ikincisi oldu. İpek Öz İspanya'da katıldığı WTA Manacor 2 turnuvasında birinci turu 2 numaralı seri başı olan Diatchenko'ya karşı 6/2- 2/6- 7/5 kazanarak 2. tura çıktı.