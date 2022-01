Hatalarını düşünmeli

Süper Lig'in ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan iki takımın mücadelesinde Galatasaray, öne geçtiği maçta tam anlamıyla Fırtına'ya tutuldu. Ev sahibi Galatasaray, ligin 2. yarısına üçte sıfırla başlarken, Karadeniz ekibi ise 1 galibiyet 2 beraberlik almıştı. İki takım da çıkış maçı olarak görüyordu müsabakayı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, soğuk havaya rağmen stadın büyük kısmını doldururken, maç öncesi oyunculara büyük destek verdiler. Teknik Direktör Torrent de baskılara dayanamayıp kaleye İsmail Çipe yerine aylardır forma giyemeyen Fatih Öztürk'ü koydu.

Bordo-mavililer ise Hamsik dışında ideal 11'yle sahadaydı. Ancak maçın başında roller değişti. Sanki Aslan lider gibi oynamaya başladı. Sağlı sollu ataklarla Karadeniz ekibinin dengesini bozdular ve Cicaldau'nun penaltısıyla öne geçtiler.

İkinci yarıda ise kar yağışı bitti 'Karadeniz Fırtınası' çıktı. Abdullah Avcı'nın yerinde müdahaleleriyle toparlanan bordo-mavililer, oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdiler.



TAKIMI ACİL TOPARLAMALI

Önce Yunan yıldız Bakasetas eşitliği sağladı. Ardından son dakikalarda yeni transfer Edin Visca'nın golü Trabzon'a hayat verdi. Trabzospor'da anlamadığım bir performans düşüklüğü var. Ligin ilk yarısında oynadıkları futboldan çok uzaklar. Ayrıca özellikle son iki maçtır ilk yarıda hakimiyeti rakibine veriyor.

Şampiyonluğa oynayan bir takımın bu kadar düşmeye hakkı yok. Avcı'nın bir an önce ekibini toparlaması gerek. Gelelim sarı-kırmızılılara. Üst üste 4. mağlubiyet.

Yönetim Terim'i gönderdi ancak sorunun teknik nedenlerle olmadığı böylece ortaya çıktı. Taraftarlar, her maç olduğu gibi yönetime tepki gösterdi. Artık başkan Burak Elmas'ın şapkasını önüne koyup nerede hata yaptığını bulması gerek. Koskoca camia, düşme hattının 3 puan önünde.

Taylan'a da bir parantez açmak gerek.

Milli takım düzeyindeki bir oyuncunun yapmaması gereken amatörce bir hata yaptı. Ki bu Taylan'ın ilk hatası da değil.

Bir an önce kendisini toparlaması lazım.