Kanarya’yı direkler korudu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında havlu atan Fenerbahçe'nin hedefi artık ligi 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi biletini kapmak. Ancak sarılacivertliler, istikrarsız ilerleyişi ile bu hedefi de zora sokuyor. Kanarya son 10 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki galibiyet hasretini ise 5 maça çıkardı. Fenerbahçe'yi Sivas'ta resmen direkler korudu. Aslında maça oldukça iyi başladılar. Sarılacivertliler, aradıkları golü Zacj'ın ayağından buldu. İlk yarının kahramanlarından İrfan Can ise yüzde yüzlük bir gol kaçırdı. İkinci yarıda ise bambaşka bir karşılaşma izledik. Sefa'nın oyuna dahil olmasıyla birlikte Sivasspor, maçı tek kaleye çevirdi. Üst üste pozisyonlar bulan rakibi karşısında Fenerbahçe, Crespo, Berke ve direklerle ayakta kaldı. Yatabare direğe takılırken, Berke müthiş iki pozisyon çıkardı. Serbest atışta topun başına geçen Pedro Henrique, yaklaşık 30 metreden son derece güzel bir vuruşla kaleci Berke'yi avladı.

BERKE HATALIYDI

Yalnız bu gol de Berke'nin hatasını es geçemeyiz. Genç file bekçisi üzerine gelen topu seyretti. Beraberlik golünün ardından Fenerbahçe de kıpırdanmalar olsa da final paslarında yapılan hatalar nedeniyle beklenen gol gelmedi. Sivas'ın Cofiee ile bir topu daha direkte patladı. Kanarya'da çözülmesi gereken bir sürü problem var. Önde olması geride olması önemli değil, takım ikinci yarıda oyundan düşüyor. Acilen stopere takviye şart. Geldiği günden beri övülen adı sürekli İtalyan kulüpleriyle anılan Kim Min-Jae, dökülüyor. Sivas'ın bulduğu pozisyonların birçoğu onun hatasından geldi. Kim'in dışında Nazım'a da bir alternatif oluşturulmalı. İsmail Kartal'ın Burak Kapacak'ı kazanıp, yönetime bir de stoper takviyesi için baskı yapması gerek.