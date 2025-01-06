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Orman yangınına döndü OGÜN ÖZDEMİR

Orman yangınına döndü

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Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025, 06:50

Fenerbahçe'de asıl tehlike bu hafta itibariyle başlamıştır. Son haftalarda hatta son yıllarda çalı yangını gibi olan tepkiler dün itibariyle yerini orman yangınına bırakmıştır. Normalde başarısızlıkta taraftar da yönetim de faturayı teknik adama keser. Ancak sarı-lacivertli taraftarlar artık sorunun taktiksel değil yönetimsel olduğunu anlamış. Herkesin Fenerbahçe'nin rahat kazanacağını beklediği maç öncesinde tribünlerde büyük boşluklar göze çarparken, gelenlerde daha müsabaka başlamadan 'Yönetim istifa' sloganlarıyla ortalığı inletti. Bahsetmek istediğim işte tam olarak bu.

Taraftarlar sonuçtan bağımsız faturayı kesti. Fenerbahçeli futbolcular bunu uyarı olarak aldı ve aslında maça baskılı başlayıp öne de geçti. Fakat ilk yarının ortalarına doğru kaybedecek bir şeyi olmayan Hatayspor golü bularak taraftarı ateşledi. Bu dakikadan sonra 'Yönetim istifa' sloganları desteğin önüne geçti. En-Nesyri tam ilk yarı biterken attığı golle yangını hafifletti. İkinci yarıda sarı-lacivertli takım gol kaçırma yarışına girerken, Dzeko son dakikalarda penaltıdan yararlanamadı. Sonuç olarak Fenerbahçe belki üç puanı aldı ama taraftarını kaybetti.

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