Bu maç uyarı olsun

Galatasaray cephesinde Eyüpspor maçının kolay geçeceğine dair düşünüler vardı. Dile kolay Eyüp'te 9 eksik vardı. Üstüne Galatasaray'ın sahasında oynanacaktı müsabaka. Ancak Eyüpspor karşılaşmaya öyle bir başladı ki herkesin kafasındaki bu düşünceler uçtu gitti. Eyüplü futbolcular, final anlarında biraz daha başarılı olabilse ilk 15 dakikada 2 hatta 3'ü bile bulabilirlerdi.

Tam Galatasaray'ın rakip kaleyi abluka altına aldığı anlarda hızlı çıkan Eyüpspor eski Galatasaraylı Emre Akbaba'nın golüyle öne geçti. Ardından Galatasaray geldi, Eyüpspor karşıladı. Eyüpspor kalecisi Berke Özer ahtapot gibi her topu çıkardı. Tam ilk yarı böyle biter dediğim anda yaşanan karambolde Barış Alper Yılmaz attığı golle Aslan'a hayat verdi. Fakat bu pozisyonda da Berke'nin hakkın vermek gerekiyor. Üst üste iki pozisyonu çıkarsa da Barış Alper'in şutunda yapacağı bir şey yoktu.

BERKE'YE KOCAMAN ALKIŞ

İkinci yarıya Galatasaray golle başladı.

Organize gelişen atakta günün iyilerinden olan Sallai takımını öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar, erken gelen golün ardından moral olarak çöken rakibi karşısında net fırsatları cömertçe harcayınca, Ampem cezayı kesti.

İlk olarak Eyüpspor'u ve teknik direktörü Arda Turan'ı cesur oyunları için tebrik etmek istiyorum. Özellikle Thiam ve Berke kocaman bir alkışı hakkettiler. Berke, belki de kariyer maçını oynamış olabilir. Galatasaray'a gelecek olursak. Geçen haftaki Bodrum uyarısı işe yaramamış. Ya da akıllar Az Alkmaar maçında kalmış. Bu sezon 3. kez öne geçtiği maçta puan kaybı yaşadılar. Aslan hücumda sıkıntı yaşamıyor. Fakat devre arasında muhakkak savunma hattına takviye yapmalılar.

Yoksa böyle dirençli ve hızlı isimlere sahip takımlar karşısında sıkıntı yaşarlar. Bu maç Buruk ve yönetime uyarı olsun...