Fenerbahçe hata yapmadı

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada aradaki puan farkını indirmek için büyük bir fırsat buldu. Bu bilinçle sahaya çıkan sarı-lacivertliler, müsabakanın ilk 10 dakikasında fırtına gibi esti. Henüz maçın başında Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe, farkı daha da artıracağı fırsatları değerlendiremedi. İlk 10 dakikanın ardından Gaziantep oyundaki dengeyi sağladı. Ancak, konuk ekibin hücumcuları final anlarındaki hataları nedeniyle skoru değiştiremedi. Tam ilk yarı bu şekilde bitecek dediğimiz anda sahneye çıkan Okereke maça denge getirdi. Livakovic elinden geleni yapsa da Samet ve Becao topu izleyince topu ağlarında gördü. İkinci yarıya Mourinho Amrabat ve Maximin hamlesiyle başladı. Bu iki oyuncu sarı-lacivertlilerin hücum gücünü artırdı. Rakip kaleyi abluka altına alan Kanarya, Becao ile yeniden öne geçti. Golün ardından konuk ekip gol aramak için ileriye çıkınca defansta açıklar verdi. Bunu değerlendiren Dzeko usta işi bir tek vuruşla fişi çekti.

Sonuç olarak Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada hata yapmadı.

Ancak... Sarı-lacivertlilerin devre arasında muhakkak stoper bölgesine takviye yapması gerekiyor. Yoksa çok canı yanar.

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