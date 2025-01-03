Bugün belki de bu sezonun en önemli maçlarından biri oynanacak. Bir tarafta Avrupa hedefindeki Göztepe, diğer yanda ise gözünü yeni rekorlara diken Galatasaray.

Kısaca sarı-kırmızı bir savaş göreceğiz. Ligin en iyi takımlarından ikisinin kapışmasının bol gollü geçmesini bekliyorum. Özellikle Galatasaray'ın lige verilen aralarda az da olsa konsantrasyon kaybı yaşadığı ortamda İzmir ekibinin bunu değerlendirebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum.

Geride bıraktığımız 16 maça baktığımız zaman Galatasaray'ı en çok zorlayacak takımın Göztepe olmasını bekliyorum. Çünkü Stoilov'un öğrencileri rakibin kim ya da nerede oynadığına bakmadan kendi oyunlarını oynuyor. Galatasaray'ın ise bu sezon kayıp yaşadığı maçlara baktığımızda hep bu tarz takımlardan darbe yediğini görüyoruz. Göztepe'nin hücum hattındaki oyuncuların Galatasaray savunmasına zor anlar yaşatması kaçınılmaz.

Ancak İzmir ekibinin futbolcularının da defansta her an tetikte olması gerekiyor.

Ayrıca Galatasaray bir kaç farklı öne geçse bile Göztepe'nin pes etmeyen yapısı nedeniyle kolay bir maç olmayacaktır. Sonuç olarak nefesimizi tuttuk akşamki bol gollü düelloyu bekliyoruz.