Gece ile gündüz gibi farklı

Son zamanlarda hava bir garip. Bir bakıyorsun güneş açmış. Diğer gün bakıyorsun hava buz. Gündüz sıcaktan bunalıyoruz. Akşam kat kat giyiniyoruz. hani derler ya gündüz ve gece gibi farklı diye Göztepe'de de durum tam anlamıyla bu. Geçen sezon gelen şampiyonluk, çok iyi bir sezon başlangıcı ve Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final sayesinde bir bahar havası vardı. Ama şuan tabloya baktığımızda ünlü dizi Game Of Thrones'ta kuzeylilerin dediği gibi "Winter is coming" (Kış geliyor) deyimi sarı-kırmızılıların durumunu net bir şekilde anlatıyor. İzmir ekinde takımın vazgeçilmez isimlerinin yaşadığı sakatlıklar sonrası takımın kimyası bozuldu. Bu isimlerin de bir türlü sakatlıktan dönememesi, üzerine bir de Göz-Göz'ün devre arasını sessiz geçirmesi birleşince sonuç ortada. Sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Böylece Göztepe, Avrupa potasının gerisinde kaldı. Ancak tüm bunlara rağmen sarı-kırmızılılar, rakiplerinin yaşadığı puan kayıpları nedeniyle hala daha umudunu koruyor.



ANKA KUŞU GİBİ GERİ DÖNMELİ

Aslında Göztepe'nin tek ihtiyacı olan şey bir galibiyet. Alınacak bir 3 puan takımını üzerindeki kara bulutları dağıtacak. Psikolojik olarak da futbolcular rahatlayacak. Bunu Trabzonspor maçında da gördük. Göztepeli futbolcular kazanamamanın getirdiği baskı yüzünden bir türlü son vuruşu yapamadı.

Ve belki de sırf bu yüzden 3-4 farklı kazanabileceği maçta 1 puana razı oldu. Stoilov, oyuncularının son anlarda daha cesur olması gerektiğini söyledi.

Fakat sadece bu yeterli değil. Mesela oyuna sonradan giren Taha üst üste açtığı iki ortayla takımını pozisyona soktu. Bunu görünce Taha niye 11 başlamadı da Trabzon'un yakaladığı bütün pozisyonlarda başrolü oynayan Nazım 80 dakika forma giydi diye düşünüyor insan. Ya da hem ileri de hem geride elinden geleni yapan Ogün'ü görünce niye Nielsen'i sağ bekte izledik şuana kadar diye de düşünüyor. Göztepe'nin bir an önce bu sürece sünger çekip, 'Anka Kuşu' gibi küllerinden doğması gerekiyor. Tamam belki ligde zora girdi. Fakat Türkiye Kupası'nda alınacak zaferlerle de Avrupa kupaları hayali gerçekleşebilir. İlk rakip Beşiktaş. İlk yarı da yapılan tekrar yapılabilir. Bakmayın adının Kartal olduğuna. Anka, Kartal'dan büyüktür. Son olarak başta örnek verdiğim rekorlar kıran dizinin finali beklentileri karşılamamıştı. Diziyle aynı kaderi yaşamamak için 'Haydi Bastır Şanlı Göztepe'.