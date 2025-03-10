Rüya gibiydi kabusa döndü

BEŞIKTAŞ, Gaziantep maçına kadar geçen sürede Solskjaer'in gelişiyle inanılmaz işler başardı. Ligde dörtte dört yapan siyah-beyazlılar, ilk beşin bile zor görüldüğü ortam da üçüncü sırayı kovalamaya başladı. Herkes Antep maçının da kolay geçeceğini düşünüyordu. Ki Solskjaer'in öğrencileri zaten böyle olacak dercesine maça başladı. Beklenen gol geç geldi. Golün ardından Antep takımı kenardaki hocası Selçuk İnan'dan aldığı talimatla saldırmaya başladı. Beşiktaş savunması tehlikeleri savuşturdu. Fakat aslında ilk yarının son bölümünde kabusun fragmanını izlemişiz. İkinci yarıya Antep ekibi fırtına gibi başladı. Güneydoğu ekibi eşitliği yakaladı, ardından 10 kişi kalmasına rağmen öne de geçti. Rüya gibi başlayan gece bir anda kabusa döndü. Fakat iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, bir maçla çöküşe geçmez. Gaziantep'i de mücadelesi için tebrik ederim.

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