Kadıköy’e kış geldi

Fenerbahçe'de yıllardır her şey olurmuş gibi oluyor. Sezon başı büyük umutlar ve transferlerle başlayan süreç, iyi giden sezon ve finalde bu sene de olmadı.

Ama her Fenerbahçeli taraftarın aklında "neden oluyormuş gibi oldu?" sorusu çınlıyor.

Bunların en büyük örnekleri 2006'daki Denizli beraberliği sonrası Galatasaray'ın şampiyon olması, 2010'daki Trabzon beraberliği sonrası Bursaspor'un şampiyonluğu, nice kupa ve şampiyonluk ekleyebiliriz. En yakın örneği ise Avrupa Ligi'nde gerçekleşti. İlk maçta 3-1 yenildiği rakibi karşısında 2-0 bulup dünyaları kaçıran Fenerbahçe, penaltılar sonucunda elendi. Taraftarlar ise yine sosyal medyadan aynı soruyu sordu. Samsunspor maçı sarı-lacivertliler için çok kritikti. Hem kafalarda bu sorular dolaşıyor, hem de lider Galatasaray maç fazlasıyla puan farkını 10'a çıkarmıştı. Fenerbahçe'nin vereceği reaksiyon bekleniyordu. Fakat ilk yarıda top tamamen sarı-lacivertlilerde olmasına rağmen, pozisyon bulamadı. Maçtaki en heyecanlı anlar Oğuz Aydın şutları ve açtığı ortada Dzeko'nun dokunamadığı pozisyonlardı. Yani aslında ilk yarıda da oluyormuş gibiydi Kanarya.

AYNI SORUYU SORUYORLAR

İkinci yarıda da değişen bir şey yoktu aslında.

Mourinho, tüm kozlarını sahaya sürdü.

Samsunspor kapandıkça kapandı. Ama sarılacivertliler, o kilidi bir türlü açamadı. Üzerine Karadeniz ekibi 10 kişi de kaldı. Fakat kaleci Okan Kocuk gösterdiği performansla takımını 12 kişi oynuyormuş gibi gösterdi. Maçın ardından ise Kadıköy'e kış gelmişti. aslında Balkanlar'dan ülkemize girecek olan soğuk hava dalgası sanırım Kadıköy'den girdi diyebiliriz.

Rangers karşısında Avrupa'dan elenmenin ardından Samsun önünde yaşanan kayıpla birlikte puan farkının dokuz olması moralleri bozdu. Milli arada Portekizli hocaya çok iş düşüyor. Çünkü bu taraftar aynı soruyu sormaktan bıktı gibi ne dersiniz?