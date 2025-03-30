Her iki takım için de hayati öneme sahip bir derbi izledik. Neredeyse sezon başında hedeften kopan ev sahibi Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak hem gönül almak hem de Avrupa potasındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada avantaj sahibi olmak istiyordu. Konuk ekip Galatasaray ise takipçisi Fenerbahçe'nin kazandığı haftada galip gelerek aradaki farkı korumak ve hafta içerisinde Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı sarı-lacivertliler karşısındaki psikolojik üstünlüğünü korumayı hedefliyordu. Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra tüm derbilerde yabancı hakem kararı alınmasını bende bekliyordum. Fakat federasyon yabancı hakem getirmeyi bırakın son haftaların tartışılan ismi Yasin Kol'u müsabakaya atadı. Bu gelişmenin ardından iki kulüp yöneticileri de demeç yarışına girerek bu kararı eleştirdi.

Müsabaka bu ağır şartlarda başladı. Müsabaka harika başladı. Zaten her zaman Galatasaray-Beşiktaş maçları seyir zevki yüksek maçlar olmuştur.

BEŞİKTAŞ BUNU YAPIYOR

Siyah-beyazlılar, forvetsiz çıkmasına rağmen Galatasaray'ın savunmada yaşadığı sıkıntıları çözdüğü için daha atak bir görüntü çizdi. Nihayetinde de Rafa Silva'nın golüyle öne geçti.

Üzerine bir de Galatasaray 10 kişi kalınca ibre tamamen Beşiktaş'a döndü. Siyah-beyazlılar ne zaman ikinci golü bulacak dediğimiz anda Torreira gönderdiği füzeyle eşitliği sağladı. Derbiler zaten bu yüzden değerli. Sürprizlere gebe maçlar.

İkinci yarıda da aynı senaryo vardı.

Galatasaray nadir olarak gelse de Beşiktaş savunmasını aşamadı.

Siyah-beyazlılar, baskısını artırdığı anlarda Gedson ile maçta bir kez daha öne geçti. Kalana dakikalar sonucu değiştirmeyince Beşiktaş, Galatasaray'ın bu sezon ilk kez yenildiği takım oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi hem bu sezonki ilk yenilgisini aldı, hem de rakibinin puan farkını azaltmasını engelleyemedi.

Dediğim gibi derbiler sürprizlere gebedir. Sürprizlerle dolu bir gece oldu.