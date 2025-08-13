Hasretin bitmesine son bir tur kaldı

Fenerbahçe öyle bir ilk yarı oynadı ki. Taraftarlarına tüm duyguları bir 45 dakikada yaşattı. Harika bir başlangıç, üst üste atılan goller ve üzerine verilmeyen bir gol. Tribünler coşmuş. Feyenoord adeta sinmiş. Fakat, sarı-lacivertlilerin bir limon sıkması gerekiyordu. Tam bu nokta da devreye kaleci İrfan Can Eğribayat girdi. Aslında bu yaptığı hata oyunu hiç takip etmediğini gösteriyor.

Hollanda ekibine duran top hediye eden İrfan Can üzerine bir de topu filelerinde gördü. Tribündeki ve ekranları başında maçı izleyen Fenerbahçelilerin moralleri bozuldu. Ancak dedim ya tüm duyguların yaşandığı bir 45 dakika oldu diye. Fenerbahçe yeni transferleriyle bir anda 2-1 öne geçti. Aslında ilk yarı bitmese sarı-lacivertliler tur biletini alacak skoru ilk yarıdan da alabilirdi.

KALEYE TAKVİYE ŞART

Fakat sarı-lacivertliler ikinci yarıya da fırtına gibi başladı. Genç rakibi karşısında oyunu domine eden Fenerbahçe, aradığı golü Fred ile buldu. Bu golün ardından Fenerbahçeli taraftarlar stadı karnaval yerine çevirdi. Sarılacivertli takım bu golün ardından ise istemsiz bir şekilde geriye yaslandı. Bu dakikanın ardından konuk ekibin etkili atakları geliştirdiğini gördük. Ancak Jose Mourinho, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle takımını yeniden ateşledi ve önce En-Nesyri ardından Talisca ile Fenerbahçe fişi çekti. Evet Fenerbahçe tur atladı ve Şampiyonlar Ligi özleminin bitmesine artık son bir engel kaldı. Fakat sarı-lacivertliler, Avrupa'da başarı istiyorsa üst düzey bir kaleci takviyesi yapması lazım. Benden söylemesi.