VE beklenen oldu. Romulo'nun Leipzig'e transferi gerçekleşti. Haftalar önce Türkçe şarkılarla 'Seni özleyeceğiz Çingenem' diye bir yazı kaleme almıştım. Şimdi de önceki günden beri Göztepe taraftarlarının Romulo için yaptığı paylaşımlarda kullanılan o şarkıyla veda edelim biz de Kara gözlü golcüye. Göztepe taraftarları ayrılık için en doğru şarkıyı Ferdi Tayfur'dan "Hatıran yeter" ile bulmuş. Ne diyordu o şarkıda hatırlayalım: "Senden bir hatıra bana bu şarkı.

Bir gün gitsen bile hatıran yeter." Evet Göztepe, çok etkili bir gol silahını kaybetti. Ama bu transfer aslında gelecek güzel günlerin habercisi.

Sarı-kırmızılıların patronu Rasmus Ankersen ve ekibinin kurmaya çalıştığı sistemin ilk meyvesi oldu Romulo. Evet belki sarı-kırmızılı taraftarlar da Türk futbolseverler de doyamadı Sambacı'ya.

Fakat Göztepe'nin daha çok Romulo gibi isimler getireceğinin de habercisi oldu. Özellikle de yılların özlemi olan Avrupa hayali gerçekleşirse gerisini siz düşünün. Ve sadece Romulo gibi değil, Dennis'ler de çok olacak. Şu an altyapıda Dennis gibi Afrika'dan gelen oyuncular var.

Ve aldığım bilgilere göre bu kaynakta potansiyel oldukça fazla. Göztepe taraftarları hiç üzülmesin.

Stoilov önderliğinde Göztepe'yi güneşli günler bekliyor. İsyan Marşı artık acıların arasından değil de güzel günlerde söylenecek. O zaman Romulo'ya son vedayı ona yakışır şekilde yapalım. "Çingenem Çingenem, Kara gözlü Çingenem. Aşkınla tutuşup yandım Çingenem."

