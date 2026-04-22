Kökten çözüm bulunmalı

Televizyon ve gazetelerdeki yorumlarda sürekli olarak 'Dört büyükler' olarak tabir edilen takımlar için yorum yapılıyor. Özellikle de maçlarında bir hakem hatası olduğu zaman değil günlerce, aylarca hatta yıllarca konuşuluyor. Cumartesi günü oynanan Göztepe maçında yaşanan hakem skandalı ise 5 dakika konuşup kenara bırakıldı. Bakın maalesef bu ilk değil, son da olmayacak. Fakat hakemlerimizin performansından bahsederken, sadece bu 4 takımın maçlarından ibaret yorumlamaktan kurtulmadıkça ileriye gidemeyiz. Göztepe belki de en kötü maçlarından birini oynadı. Fakat sonuç olarak Avrupa yolunda kritik bir deplasmandan 3 puanla dönmesine belki 10 saniye vardı. Haydi hakem faul verdi. VAR'ın görevi ne tam olarak? Sadece içeride ya da dışarıda olduğunu söylemekse, çekelim fişi eskiye dönelim. Bu takımın canı VAR geldiğinden beri defalarca yandı. Futbolda adalet ve eşitlik diyorsak bu hakem sorununa kökten bir çözüm bulunmalı.

PLAY-OFF HEYECANI SARDI

Evet koskoca bir sezonun daha sonuna yaklaşırken, Play-Off zamanı da geldi. 3. Lig'de eşleşmeler belli oldu bile. 2. Lig ve 1. Lig'de ise artık son düzlükteyiz. Ege takımları bir üst lige yükselmek için bıçak sırtı maçlara çıkacak. Belli olan 3. Lig'den başlayalım. Yılların özlemini dindirmek isteyen Karşıyaka ve son yılların Play-Off gediklisi Ayvalıkgücü kapışacak. Diğer tarafta da yeniden ayağa kalkan iki camia Balıkesirspor ve Eskişehirspor var. En acısı sadece bir takımın çıkabilme şansı olacak. 2. Lig'de Aliağa ve Muğlaspor Birinci Lig için mücadele edecek. Biri Kırmızı diğeri Beyaz Grup'ta yani Ege çifte zafer yaşayabilir. 1. Lig'de ise Play-Off'ların gediklisi Bodrum FK, son dansa hazırlanıyor. Son iki haftaya girilirken Manisa FK'nın zor da olsa şansı var. Heyecanla bekliyoruz.



SAĞLAM ADIMLAR ATILMALI

Süper Lig için kendimi bildim bileli bir hayalim var. Tüm camia takımlarının olduğu bir lig. Seyirci rekorlarının kırıldığı, tribünlerdeki coşkuya futbolcularında katılmasıyla artan seyir zevki. Bence en önemlisi de derbinin sadece İstanbul takımları arasında olmadığını sadece tüm Türkiye'ye değil tüm dünyaya göstermek. Göztepe yeni yönetimiyle bunu başardı ve kısa sürede bu ligde sadece kalıcı olduğunu değil, hedefleri olduğunu da gösterdi. Kocaelispor da Selçuk İnan ile birlikte iyi bir sezon geçirdi. Bursaspor meşaleyi yaktı ve emin adımlarla geliyor. Ancak bunlar yetmez. Karşıyaka, Sakaryaspor, Eskişehirspor, Ankaragücü, Adanaspor, Adana Demirspor gibi camiaların da artık ciddi atılımlar yapıp biz Türk futbolseverleri bu harika hayale kavuşturması lazım. Ama şunu unutmadan: Suni başarılar değil, geleceğe dair sağlam adımlar atılmalı.

ROMAN OLUR

Fenerbahçe son zamanlarda yaptığını yine yaptı. Evet bariz bir hakem hatası söz konusu, bunu kimse inkar edemez. Fakat çevremde konuştuğum tüm Fenerbahçeliler aynı şeyi söylüyor: "O dakikada buna nasıl izin verirsiniz?" Ayrıca Ederson tecrübesinde bir kalecinin o noktada ne işi var? Bir de ben ekleyeyim: Fenerbahçe savunmasında kademe anlayışı yok mu? Sonuç olarak her şey yine derbiye kaldı. Fakat psikolojik üstünlüğü eline alan Galatasaray'ın maçı kaybetse bile şampiyonluğu bırakacağını sanmıyorum. Tabi koskoca sezonu tek bir maça bağlayamayız. Fakat Fenerbahçe'nin

neden şampiyon olamadığına dair yazmaya kalksak roman olur.