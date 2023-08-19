Türkiye Kadın Futbol Kulüpleri Birliği yeni Başkanı M.Suat Özcan oldu. Genehnel Kurulda tüm oyların hepsini alarak seçildi.Suat Başkan, kadın futbolunun tüm yapısını iyi biliyor. Yıllardır hem yönetici hem de başkan olarak hizmetini sürdürürken hiçbir maçı da neredeyse kaçırmıyor. Bir telefon görüşmesi yaptım "Hayırlı olsun" dedim. Başkanın öncelikli çalışması Süper Lig'de dinamo görevi gören Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray takımlarından birliğe üye olmalarını sağlamak olacak.Ondan sonra federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret edip, başta statüler ve yol kilometre harcırahının arttırılması olmak üzere tüm eksikliklerin giderilmesi. Türk kadın futbolununun amatör statüden profesyonele geçmesini için olması gerekenleri anlatacak.İşi zor ama tecrübesiyle başarılı olacağı inancındayım. Tekrar hayırlı olsun.Ligde ilk hafta düdüğüyle birlikte tartışmalar da başladı. Sabır kalmamış kimsede. Özellikle sosyal medyadaki fanatikleri ve trolleri, ne rakipleri, ne yöneticileri ne de hakemleri rahat bırakmayacaklar belli. Özellikle TFF ve MHK'nın işleri çok zor.Başkanlar Mehmet Büyükekşi ile Ahmet İbanoğlu'na ve gerçek futbolseverlere Allah sabırlar versin. Sadece şampiyonluğu düşünüp anormal milyon dövizli borçlanmalar yapan kulüpler en ufak başarısız sonuçta günah keçisi ilan edecekleri yerler belli. Altyapıyı düşünen yok! Genç yetenekleri yetiştirmek için para bulunamıyor ama yabancının adı kalmış emekli yabancılara paralar akıyor akıyor...Neyse gelelim ilk hafta maçlarına.Açıkçası Galatasaray ve Fenerbahçe beni şaşırttı. Diğer takımlara nazaran iki takım şampiyonluğa oynayacak oyuncu transfer ettiler ama oynadıkları futbol hayal kırıklığı. Kayserispor karşısında her zaman olduğu gibi kaleci Muslera kurtardı desek yalan olmaz. Fenerbahçe 'Farka gider' dedik. Ancak rakip on kişi kaldıktan sonra oynadıkları futbol tribündeki şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşan taraftarı bile memnun etmedi. Gaziantepspor biraz şanslı olsa geriden gelip beraberliği bile sağlayacaktı.Beşiktaş'ı da Gerson kurtardı. Sezonun ilk maçı zor olur ama galibiyet için futbolcular çok çalıştı diyemeyiz.Beşiktaş'ın en büyük artısı Şenol hoca. Eldeki malzemeyi tecrübesiyle en üst düzeyde kullanmasını biliyor. Gelelim Trabzonspor'a. Bordo-mavililerin işi zor. Özellikle Galatasaray maçında oynayacakları oyunla sezonun geri kalan maçlarıyla ilgili bir tahminde bulanabiliriz. Lig yeni başladı. Dört veya beşinci haftadan itibaren şampiyonluk yarışında kimlerin olacağı hakkında daha net görebileceğimiz inancındayımHer sezon başı aynı sorun yaşanıyor. Ama çözüm için çabalayan yok. Lig maçları sıcaklar bahane edilerek 21.45'te başlatılıyor. Uzatmalarla maç bitim ertesi güne sarkıyor!Sıcak derken dört büyük kulübün dışındaki takımlar 2 saat önce başlatılabiliyor!Türkiye Futbol Federasyonu'nun iki konuda geri adım attığını görmedik. Bir maçların 21.45'te başlatılmasına. İkincisi de liglerdeki yabancılar için maç takvimlerinin noel zamanına göre ayarlanması ama çoğunluğu Müslüman olan futbolcular için dini bayramlarda inadına maçlar konulması gibi! Dönelim geç saatteki maçlara. Hiçbir gazete bu maçları taşra dediğimiz bölgelere yetiştiremyor. Yani Anadolu'nun çoğu ili gazetede maç skorunu göremiyor!Ayrıca maça gidenler için de saatler çok geç. Gece yarısından sonra eve dönenler otobüs bulamıyor.