Buzdağının altı

Geçen sezon Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, medyanın bir kısmından dertliydi. Son Pendikspor maçında da Beşiktaş teknik Direktörü Şenol Güneş'in, yayıncı kuruluşun hem muhabirine hem de stüdyodaki isimlerine ağır sitemi oldu. Yıllardır söylüyorum, gerçek maç analizi stüdyodan izleyip olmaz. Stadyumda maçı canlı izleyeceksiniz sonra stüdyoda gerçekleri söyleyebilirsiniz. Yoksa kışın sıcağından yazın serinliğinden reyting uğruna bir laf ettiniz mi, muhabirinizi de zor durumda bırakırsınız, kendinizi de rezil edersiniz.

Buyrun Şenol hocanın laflarına:

Colley'in pozisyonunu görmedim. Yayıncı kuruluşta Güntekin Onay açtı konuyu.

Benim konuşmam üzerine sanki hakemi suçlamışım gibi konuştular. Terbiyesizlik yapıyorlar.

Saygısızlık yapıyorlar, hadlerini bilsinler. Yayıncı kuruluşu uyarıyorum.

Futbolu siz karalıyorsunuz. Sizin marka değeriniz de yok, saygınız da yok."

YEDİĞİNİZ LAFLARA DEĞDİ Mİ?

Bunun yanında Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da çağrısı vardı. Ve çok ilginçti.

Özellikle "Futboldaki sponsorluk işlerini TFF'nin denetlemesi lazım. Bu büyük paralı transferleri yapanlar kimler? Hayırsever para verenler kimler bunların açıklanması lazım. Bu transferler neyin karşılığı yapılıyor? Bu sorunun cevaplarının artık araştırılması gerek."Bunları söyleyen kişi, transferlerin içinde birebir olanlardan Beşiktaş Asbaşkanı.

Fanatik taraftar değil. Sponsora kimse karşı değil ama bazı takımların bu kadar astronomik döviz bazlı transferlerin sponsorla karşıladıklarını söylemeleri ancak isim vermemeleri kafaları karıştırıyor. Sayın Kocadağ sözleriyle ülkedeki futbolseverlerin sesi olmuş.

KISMETLİ ALTAY

Geçen sezondan bu yana Fenerbahçeli taraftarın açıkça istemediği iki isim oldu:

Altay ile İrfan Can. Altay'a tribünlerden kafasına su şişesi bile atılmıştı. 25 yaşında, yetenekli. Ankaragücü'nden sonra genç yaşta Fenerbahçe'nin birinci kalecisi konumunda oldu. Özellikle önemli maçlarda takımı kurtaracak kadar kalesinde devleşemedi.

Tabi Schumacher, Volkan Demirel, Rüştü gibi isimlere alışkın tribündekiler Altay'a pek sıcak bakmadı.

Gelelim ilginçliğe.

Kulübün ve taraftarın gözden çıkardığı Altay, hem de iyi bir para kazandırarak dünyaca ünlü Manchester United'a gitti. Futbolun beşiği İngilizler bizlerin göremediği neyi keşfetmiş olabilir?

SPORUN GÜCÜ

Hafta içerisinde Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'yla spor yazarları buluşmasındaydık.

Sayın Bakanı doksanlı yılların başında amatör futbola ve güreşe olan mesailerden tanır ve bugüne kadar takip ederim. Sayın Göksu'nun ikamet ettiğim ilçemize yaptığı hizmetlerini biliyorum.

Toplantıda ifade ettiği gibi ilçeye 2009 yılında belediyenin başına geçtiğinde suç işleme oranında İstanbul üçüncüsüydü Esenler. Şimdi ise sondan üçüncü sıraya düştü! Peki bunun sırrı neydi;

Her suçlunun başına polis dikmemişti tabi, ilçede spor sahalarını, salonlarını, yüzme havuzlarını yani spor komplekslerini arttırdı. Gençleri spora yönlendirdi. Bunu yaparken de kadim dostu Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da destekleri çok olmuştu. M. Tevfik Göksu'nun proje seven, dinamik çalışan, sorunları çözen bir yapısı var.

İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığında adı ilk sıralarda geçiyor. Umarım gönlüne göre olur.