Livakovic bu degil

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'in bu kadar gol yemesi şaşırtıcı.Ancak sezon başından bu yana gösterdiği düşük performans hayret verici. Tamam kaleci gol yer ama kurtarışları fazla olması gerek, o da yok! En azından Galatasaraylı Muslera kadar performans göstermesi gerekmez miydi? Avrupa ve Dünya şampiyonalarında izlediğimiz kaleciyle alakası yok ligimizdekinin. Livakovic'deki sorun ne? İyi mi çalıştırılmıyor?Kaleci departmanının iyi olmadığı söyleniyor. Herkes bunu sorgulamaya başladı.Sarı-lacivertlilerin kalesi Volkan'dan sonra hala boş kaldı gözüküyor.Olan performansı yükselirken yedeğe düşen kaleci İrfan Can'a oldu!Süper Lig'de bilindiği üzere tuhaf olaylar gelişti. Önce eski Ankaragücü başkanı, ardından İstanbulspor başkanının yaptıkları affedilir değil. Maçta bir sahne vardı sanırım taraflı tarafsız her sporseverin içi cız etmiştir izlerken. İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun önünde diz çöken oyuncusu Simon Deli, ikna etmek için dil döktü ama yine de olmadı. Yani elin yabancısı bile bir futbol maçının sonucunun bu kadar abartılmaması gerektiğini, sahayı terk etmenin doğuracağı sonuçların ağır olacağını biliyordu, başkan bilmiyor muydu? Görüntüler hiç yakışmadı.Bunun hakemlerin kötü maç yönetmesiyle falan alakası yok. Benim görüşüm, Türk futbolu üzerinden bir kaos yaratma düşüncesi hakim sanki. İnşallah yanılıyorumdur.Beşiktaş yeni döneme sıkıntılı girdi. Malumunuz takım sezon başından bu yana bir kurgusuz bir uyumsuz. Taraftar da bu durumdan mutsuz! Başkan Hasan Arat ile futbolun patronu Samet Aybaba'nın zor günleri. Aybaba çok tecrübeli, işini bilen ve takımın efsanelerinden.Artık hedefin Avrupa kupalarına katılabilmek olduğunu söyledi. Ancak transferler çok yanlış. Şimdi doldur boşalt ile bu takım yeniden nasıl kurgulanacak? Ayrıca teknik adam konusunda da uyumlu çalışabilecek birini bulmaları gerek. Ülkemizde futbol menajerliği işi pek başarı getiren bir çalışma şekli olmadı maalesef. Bu bağlamda Samet hoca ile uyumla çalışabilecek bir isim gerekiyor.Başarı için Samet hocaya destek ve zaman verilmesi gerek.Çoğu zaman değinmiştim bu satırlarda. Futbolumuzun yüzyıllık çınarları Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray saha içerisinde ezeli rakip olabilir ama saha dışında ebedi dosttur diye. Süper Kupa final gecesi olanları gördünüz. Konu vatan ve Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk olunca kenetlendiler. Kuruldukları yıllarda da vatan için yaptıkları zaten ortadaydı. Yalnız burada yanlışları kim yaptı diye sorguladığımızda işaretler TFF Başkanı Büyükekşi'yi gösteriyor. Niye diyeceksiniz...Maçın yeri aylar önce belliydi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın haklı olarak Atatürk'ü, cumhuriyeti onurlandırmak isteyecekleri de belliydi. Burada TFF devreye girecek, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na gerekli girişimler yapılacaktı. Bu iş böyle son güne son saatlere bırakılır mı? Kimse kusura bakmasın ama TFF yönetimi dökülüyor.Artık kimsenin de bu işi götürebileceklerine dair inancı kalmadı!