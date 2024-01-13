Gitti yıllar

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı oyuncu kuralını yine değiştirme kararı aldı.2000 yılından bu yana 14 kez değiştirilmiş.Bu değişimlerin sekizi son 10 yılda gerçekleşti. Bir indirip bir çıkarmanın futbolumuza olan faydası ne? Koca bir hiç!Yabancının menajeri sözleşmesine "mutlaka her maçta oynar" şartını koyduruyor. Olan bizim yetenekli Türk gençlerine oluyor. Ağzında kuş tutsa, sahada iyi performans sergilese bile 11'lerde yer alamıyor ve gelişemiyor. Sonuçta hepsi artık yurt dışında bir takıma gitmeye karar veriyor.Bu arada TFF bu kararı alırken kulüplere danıştı mı acaba? Çünkü benim bildiğim kadarıyla birçok kulübün yabancısıyla 2-3 yıl daha uzun sözleşmesi var. Fazlalığı olanlar elindekileri ne yapacak? Yeni sayılar ve karmaşa hayırlı olsun!Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk yolunda kafa kafaya gidiyor neredeyse. Özellikle sarı-lacivertliler üçüncü bölgede yani gol yollarında çok farklı varyasyonlar ve yetenekler gösteriyor.Galatasaray'ın Sivasspor beraberliğine takılmayın.Sarı-kırmızılılar da takım oyununu çok iyi oynuyor. Şampiyonun bu iki takımdan biri olacağı belli. Ligden düşmeye en yakın aday İstanbulspor, diğerleri ise Pendikspor, Hatayspor, Samsunspor, Konyaspor olarak görüyorum Ligde işler kızışacak iyi seyirler...Profesyonel ve amatör liglerde aynı yaş grubundan olup fiziki olarak 4-5 yaş büyük gibi duran oyuncular çıkıyor. Genelde Afrika kökenli oyuncularda daha çok rastlanıyor. Hatta dünya genelinde Afrikalı oyuncular özellikle milli takımlarında parlayıp kulüplerde olanlar artık federasyonlar tarafından hatta Avrupa liglerinde UEFA tarafından çağırılıp sorguya çekilenler dahi var. Mesela Kamerun'da eski ünlü oyuncu Eto'o şimdi federasyon başkanı.5-6 oyuncuyu soruşturma için davet etti. Senegal, Nijerya hatta Meksika dahil yaş sahtekarlığından ceza yemişliği vardır. O ülkelerde yeni doğanlar genelde 4-5 yıl geç yazdırılıyor ileride futbolcu olabileceği varsayılarak. Bir tanesinin hikayesi ise çok ilginç. Ülke nüfusunda 1988'de ölmüş gözüküyor ama kayıtlarda 3 yıl sonra tekrar doğmuş gözüküyor!Yaş sahtekarlığının temel amacı başarılar kazanmak, futbolcuyu çok iyi paralar karşılığında genç yaşlarda bir kulübe satmak. Aslında FIFA kemik testi şartı getirmişti itiraz edilen futbolcu için. Ancak bunun da 18 yaşını geçen oyuncu için pek geçerliliği olmadığı ortaya çıkmıştı.Ç. Rizespor'a karşı alınan farklı galibiyet Beşiktaş'a nefes aldırır. Başkan Hasan Arat ve yönetimi zor bir dönemde göreve geldi. Özellikle teknik adam konusunda çok yıpratılmaya çalışıldı. Sonuç olarak sinirler gerildi. Hakikaten de Sergen Yalçın, Hollandalı Van Bronckhorst derken kimsenin beklemediği Portekizli ünlü isim Fernando Santos açıklanırken, meslektaşlarımız dahil herkes ters köşeye yatırıldı.Portekizli hocanın kariyerine kimse laf edemez.Geçmişteki başarıları da ortada. Takımda yer alan oyuncuları tanıdıkça da Beşiktaş'a yakışır oyunu oynatacağına ve Avrupa'ya taşıyacak sonuçlar aldıracağına eminim. Başkan Arat ve ekibinin bu başarısı şimdilik kayda değer.Şimdi sırada futbolcu kadrosu yapılandırması var. Samet Aybaba da bu konudaki tecrübesini gösterecektir. Bekleyip göreceğiz.