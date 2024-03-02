CEYLAN, ASLAN HIKAYESI

Lider kişilikleri anlatan ünlü bir hikayedir; Bir aslanın idare ettiği ceylan ordusu, bir ceylanın idare ettiği aslan ordusundan çok daha üstündür... Fenerbahçe'de de sanki durum bu.

Yani bu kadar geniş ve yetenekleri üst düzeyde oyuncuların git gide kötü oynamaya başlaması, İsmail hocaya yazar! Ziraat Türkiye Kupası'ndaki elenmenin ana teması bence... İsmail hoca ve futbol şube yöneticileri ikinci yarıya hiç hazırlanamamış! Devre arası transferler de oturmadı sanki. Bence bozulmanın işareti, deplasmandaki Nordsjaelland karşısında alınan 6-1'lik tarihi hezimettir... O maçta dengesizlikler başladı ve devam ediyor. Yıldız transferleri bir kurgu içerisinde şampiyonluk için oynatabilmek de teknik adam becerisi ister. Futbolcularla günün yirmi dört saati birlikte olan İsmail hoca ve yöneticiler maalesef uyarı niteliğindeki mesajları anlayamamışlar. Bakın leblebi gibi gol atanlar ortada yok. Defans geçit vermiyordu o da yol geçen hanına döndü. Sonuç Fenerbahçe'yi zor günler bekliyor. İsmail hoca da ceylan, aslan hikayesinde başrolde şu an. Bakalım sezon finali nasıl olacak?

ANCELOTTI DERSİ

Futbolumuza da Ancelotti kalitesi ve sabrı gerek. Büyük ses getirerek ve sükse ile Real Madrid'e giden Arda Güler hala fazla süre alamıyor. Hatırlatayım, bu konuda Jesus ile İsmail hoca bayağı linç yemişti. Ancelotti şunları söylemiş ve ders vermiş; Arda yetenekli ve daha genç. İlk on birde çıkacak gücü ve yeteneği var. Ama takım içindeki rekabet meselesi. Yani "Kalite ve kazandıran oyuncu olma yolunda Arda daha tam hazır değil" demek istiyor. Adamın, kulübün acelesi yok. Arda mutlaka ilk on birde başlayacak ve formayı bırakmayacak inanıyorum. Bu arada İtalyan hoca son maçta Arda'yı oyuna sokacakken golün gelmesiyle değişiklikten vazgeçti oynatmadı. İşte futbolcu böyle kazanılır!

FUTBOLCUNUN AKILLISI

Eski Galatasaraylı futbolcu Lucas Podolski artık zengin bir işadamı! Ülkemizde bir gerçek var; profesyonelliğe geçmiş futbolcuların çoğunluğu üniversite bitirememişlerdir. Tabi nedenleri var; her gün antrenman, çok yoğun maç trafiği, deplasmanlar, yurtdışı seyahatleri gibi... Aynı şey basketbol ve diğer spor branşlarındaki sporcular için gereçli değil neredeyse. Futbol ağır spor. Vücudu yıprattığı için 32-33 yaşından sonra biriktirdikleriyle yarı emekli yaşama geçiyorlar. Konuyu Podolski'den açmıştık. Alman akıllı çıktı. Ülkemizde tanıdığı dönere ticari isim takıp yatırım yapmıştı. Döner şubeler zinciri sayesinde 210 milyon avro servet edindiğini açıklamış (7 Milyar 13 milyon Türk lirasını geçiyor). Ülkesi Almanya'da da açtığı şube sayısı otuzu geçmiş. Erken yaşta futbolu bırakanlara Alman yol göstermiş!

SPORCU HEKİMLER

İstanbul'un futbolu seven ve yaşlarına rağmen turnuvalarda mücadele eden başhekim ve doktorları var. Geçenlerde "Yurdum Spor Yapıyor" projesi adı altında başta Hami Mandıralı olmak üzere şöhretler karşısında İstanbul İl Sağlık müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile ünlü devlet hastaneleri başhekimleri karşılıklı oynadılar ve sağlıkla ilgili güzel mesajlar verdiler. Maçı eski FIFA kokartlı hakemlerimizden Binali Kartal yönetirken izleyenler başhekimlerin ortaya koyduğu yetenek akan futbollarını alkışladılar.