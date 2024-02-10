Göztepe’nin 35 şansı

Süper Lig'i kovalayan Göztepe hücum hattı için Brezilyalı futbolcuyla anlaştı. Santrfor 21 yaşında.Boylu poslu, kuvvetli, hava toplarında hakim diye anlatıyorlar. Romulo Jose Cardoso da Cruz'un eski takımında hangi numaralı formayı giydiğini tahmin edin bakalım. 35 numaralı formayı giyiyormuş.Genç Brezilyalı anlatıldığı gibiyse Göztepe'ye çok yarar sağlayacağı, goller atacağı inancındayım. Umarım uğurlu gelir. Bu arada Göztepeli taraftarların 'Medcezir' performansı inanılmazdı. Bu hareketler futbolcuları da coşturur! Süper Lig'e çıkmak için de her şey hazır. Bundan sonrası teknik direktör Stoilov ile futbolcuların ellerinde.Türkiye'de herkes antrenör, herkes futbol uleması! Teknik adamlar önce başkan sonra yöneticiler, futbolcular, menajerler, akraba veya iş ilişkilerine bağlı kişilerle uğraşmak zorunda kalıyor. Teknik adamların zorluklarından birkaç satır; "Bilmediğini bilmeyenler", "Benim dediğim adamlar oynasın", "Oğlumu kadroya al", İçi geçmiş çok bildiğini zanneden kendine göre yöneticileri ayarlamış futbolcularla uğraşırsınız, taktik veren antrenmanı beğenmeyenlerle uğraşırsınız. Sonra bu takımın hali ne?Kovun hocayı! Günah keçisi baştan belli zaten.(Katkı için teşekkürler Hüseyin Aydoğan)Yakın zamanda Münih'e transfer olan Boey'in transfer ücreti gündemden düşmedi.Medyamız oyuncunun ülkemiz tarihinde çok büyük rakama dört yıllığına 24 milyon Euro'ya transfer olduğunu rekor olarak belirtti. Kendi ülke sınırları içerimizde ve kendi ligimize göre çok seviniyoruz. Avrupa'daki transfer ücretine gelince bir göz atalım. Misal; Mbappe, Madrid'den yıllık 50 milyon Euro maaş ve 120 milyon Euro da imza parası istemiş.en büyük 32 kulübü açıklanmış. Kulüplerin tarihleri, başarıları, sosyal medyadaki takipçi ve taraftar sayıları listeyi belirlerken dikkate alınmış. Bu listede Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da yer aldı.Listeye baktığımızda geçmiş yıllara göre sürpriz yine yoktu. İlk onda sadece dört ülkenin takımları olduğunu görüyoruz;İspanyollar, İngilizler ve İtalyanlar aralarına sadece Almanlar sıkışmış! Yani futbolda isimleri olan kulüpler Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Juventus büyük kazancı onlar paylaşıyor!Bizim takımlar Allah'tan ilk otuzun içine girme başarısı gösterebilmiş. Ama kazançta yerlerde... İlk ona girmek için hala bir mucize bekleyeceğiz!Fenerbahçe'de defansın göbeğindeki iki önemli oyuncusunun sakatlığından dolayı bozulan savunma düzeni yeniden ayarlandı. İtalyan Bonucci ve Çağlar Söyüncü ne kadar doğru transfer olduklarını gösteriyorlar. İtalyan oyuncu, hem çok diri hem de attığı uzun paslarla forvetleri gol yoluna sokabiliyor.Çağlar ise kazandığı topları da doğru paslarla orta sahadaki arkadaşlarının işini kolaylaştırıyor, onların mücadele yükünü azaltmış oluyor.Tek sıkıntı Dzeko'nun gol yollarındaki tutukluğu uzun sürdü. Onu da Cengiz müthiş performansıyla kapatıyor.