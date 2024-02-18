Muslera gerçeği

Muslera Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor. Sparta Prag maçındaki kurtarışları inanılmazdı. Rakibin yüzde yüzlük golünü yüzüyle kurtararak maçın kahramanı oldu.

37 yaşında ve 13 yıldır Türkiye'de başarılı eldiven. Galatasaray'ın kazandığı lig şampiyonluklarındaki katkısı çok büyük. Sarı-kırmızılılar şimdi Avrupa'da yoluna devam ediyor. Tabii ki Prag deplasmanı çok zorlu geçecek. Herkes yirmi yıl önceki Avrupa şampiyonluğu hayalinde. Eğer bu da gerçekleşirse Muslera, Taffarel'den sonra Galatasaray tarihinin en başarılı yabancı kalecisi olacak

SEBASTİAN'A NE OLDU?

Sezona fırtına gibi girmişti Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski. Oynadığı oyun ve attığı inanılmaz gollerle ligimize renk katmıştı. Sarı-lacivertli taraftarın sevgilisi de oldu, rakip takımların korkulu rüyası da. Ancak birden kayboldu! Bana çok ilginç geldi. Fenerbahçe ile üç yıllık anlaşması olan böyle önemli futbolcunun formsuzluğu şampiyonluk yolunda önemli sıkıntı. Ama kaç maç geçti, ne İsmail hoca ne de yöneticiler bu duruma el koymuş gibi değil. Sanki formsuzluğunu kabul etmiş gibi görünüyorlar! İlginç...

Yabancıya hayranız

UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemcinin Süper Lig'de göreve başlayacağını TFF duyurdu. Maçı yöneten hakemlere toplamın yarısı puanı verecekler. Etkileri büyük yani. Bunların içinden FİFA kokartı takmış emekli hakemlerimize görev verilemedi nedense? Çünkü son yıllarda yapılan tuhaf müdahalelerle Türk hakemlerine güven azalmıştı. Şimdi gözlemcilerde sıra! Yoksa spor kamuoyunu oyalama taktiği mi bu? İnşallah faydaları olur.

KARAGÜMRÜK HAK EDİYOR

Lisansımın çıktığı oynadığım ve gönül taraftarlığımın olduğu takımdır Karagümrük. Malumunuz stat konusu bir türlü çözüme ulaşamadı. Konumunun şehir içinde olması, tarihi surların içinde yer alması, yeni tribünler eklenemeyecek olması ve güvenlik endişesi gibi sebeplerden çare bulunamıyor yıllardır. Futbolumuzun ilk kulüplerinden; kuruluşu 1926. Spor tarihinde izleri, başarıları var. Son dönemde dünyaca ünlü eski futbolcu ve antrenör Andrea Pirlo'yu dahi getirebilmiş, futbolumuzun dinamiklerini bilen Süleyman başkana sahipler. Ünlü yıldızları da kadroya dahil edebiliyorlar. Ama antrenmanlarını zaman zaman Riva'da, maçlarını ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalıyorlar. Göçebe gibi durmadan antrenman yerleri ve saatleri değişiyor. Taraftar da üzgün perişan. Türk futbol tarihimizde derin izleri olan Karagümrük'ün stat çilesi sona erdirilmeli artık..