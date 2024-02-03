Doğru karar

Abdülkadir Ömür İngiltere'nin Hull City takımına transfer oluyormuş. Onun adına sevindim. Futbol için 24 yaşa girmek olgunluk zamanına adım atmak demek. Ömür, Trabzonspor'a çok faydalı olmuştu zaten.Ama son dönemlerde isteksizlik vardı.Bordo-mavililerin en çok para kazanacağı zamanda eski başkan onun transferine izin vermemişti diye hatırlıyorum. Oyuncunun Karadeniz ekibine katkısı 211 maç, 25 gol 36 asist olmuş bir de lig, kupa şampiyonlukları da var emeklerinin içinde. Eğer kalitesini ortaya koyabilirse, Avrupa'da onun ismini de duyacağız demektir. Ayrıca milli takım için de gerekli böyle yurtdışı transferleri.TFF ve MHK geçen hafta basının değerli temsilcilerine hakemlerle ilgili yeni uygulamaları anlatmış. Medyadaki yansımaları devrim şeklinde anlatıldı. Ama iş öyle değil. Bana göre maç gözlemcilerine yabancı hakemleri katmak hoş olmadı. MHK'nin üyeleri ve yüzlerce gözlemci eski hakemler var futbolu bilmiyorlar mı not verecek kadar? FıFA'ya UEFA'ya "biz bu işten anlamıyoruz" mesajı vermek gibi bir şey. Ayrıca bahsedildiği gibi UEFA'nın üst düzey eski hakemleri bu görevi yapacaksa sanırım bedavaya izlemeyecek? Tek olumlu olan 10 kamerayla izlenen maçlara yarı otomatik sistemin getirilmesi oldu bence. Sanki itirazlar azaldı gibi. Bir de VAR kayıtları açıklanacakmış. Daha çalışma yapılıyor. Eğitim amaçlı güzel olur ama maç bittikten sonra açıklansa hata bile yapılsa maçın sonucuna etki etmeyecek. Yine de açıklansın çünkü kafasında şeytanlık geçen hakemlerin önüne geçilmiş olur. Bu arada MHK'nın yapısıyla zaten çok oynandı.Bir de Süper Lig temsilcilerinin seçeceği isimler yapıya sokulursa işin içinden çıkılmaz hal alacak bilesiniz.Futbolda uluslararası başarımız kalmamıştı... Üzerine sanki Avrupa şampiyonu olacak kadro kuruyormuş gibi milyonlarca dövizlik para harcayan kulüplerimize bir tokat daha geldi; yanlış transfer harcamalarında dünya üçüncüsü olmuşuz! Şaşırdık mı? Hayır... FIFA, 2023 yılında ilk kez 9 milyar dolar barajının aşılarak harcama rekorunun kırıldığı belirtilirken, transferde en çok zarar eden üçüncü ülkenin de Türkiye olduğu bildirildi. Kar edenler Portekiz, Fransa ve Almanya olmuş...Kulüplerimizin parası harca harca bitmez ama hala "batıyoruz "edebiyatı yapıyorlar.Bu deplasman yasağı komedisi bitmeli. Tamam İl Güvenlik kurulu belli bir sebeplere dayanarak yapıyor ama standart yok. Bir de bu yönde davrandığınızda taraftarlar birbirlerini futbol rakibi değil düşman gibi görmeye başlıyor. Trabzonspor deplasmanına Galatasaray taraftarına izin var ama Beşiktaş maçında Trabzonsporluya izin yok! Buna bordo-mavililerin yanı sıra siyah-beyazlı taraftar da sosyal medyadaitiraz etti; Trabzonsporluların tribündeki yerlerini almalarını istedi. Futbol tribündekilerle güzeldir. "Olay çıkar, kavga çıkar" şeklinde düşünmek yerine, 'eğlence karnavalı olur, insanların mutluluğunu sağlayalım' düşüncesi öne çıkmalı artık. İspanyollar, İngilizler, Almanlar bunu çözdü. Olay çıkaran hakkında ağır yaptırımlar uyguladılar. Şimdi bir Nou Camp Stadı'nda Barcelonalılar ile Real Madridliler yan yana aileleriyle çoluk çocuk maçları izleyebiliyorlar. Gol olduğunda da sevinen Real Madridlilere saldıran yok! Biz bu kadarını dahi beceremeyecek miyiz?