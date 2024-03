Hüsran mı?

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor... Ve bunun sonucunda taraftar umutsuzluğa kapılıyor. Portekizli teknik adam Santos geldiğinde kariyerine güvenenler arasındaydım açıkçası... Futbolu bilen ve başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Mutlaka Beşiktaş'a yakışan kaliteli oyun oynatır düşüncesindeydim...

Geldiğimiz noktaya bakın; Serdar Topraktepe'yi aratacak duruma gelindi! Ben yine de suçu Portekizliye tam yükleyemiyorum. Çünkü sezon başında alınan futbolcular, takım kurgusundaki kaos, durumun bir türlü düzelememesine neden oluyor. Bu arada Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar'ın çabaları olumlu yönde karşılık bulmuyor maalesef. Şimdi elde sadece Ziraat Türkiye Kupası hedefi kaldı. Kupa maçlarını futbolcular başka oynar. Umarım siyah-beyazlı kramponlar kupayı kazanacak yetenekleri olduğunu ama konsantrasyonu ayarlamaları gerektiğini hatırlarlar!

BU İŞ ÇÖZÜLMELİ

TFF özellikle amatör maçlarda yönetici kartıyla saha kenarında antrenörcülük oynamalarına izin veren uygulamaya artık son vermeli! Daha önce de belirtmiştim, her amatör kulüp bir antrenörle sözleşme imzalıyor. On yaştan on yedi yaşa kadar en az 7 ayrı grupla maçlara çıkıyorlar. Maçların aynı gün ve saatlere denk geldiği oluyor. Diğer takımların başında sahaya kim çıkıyor sanıyorsunuz? Yönetici kartı uygulamasıyla yakın arkadaş akraba kim varsa o antrenör olarak gözüküyor. Bunların çoğu hafta arası sahalarda antrenörmüş gibi çocuklara antrenman çalışma yaptırıyorlar güya futbol öğretiyorlar. Maçlarda kavga çıkaran, hakem dövmeyen kalkanlar da çoğunlukla bu tipler! Yıllardır söylüyoruz bu uygulamaya son verin diye adım atan yok maalesef! Olan çocuklara oluyor...

TEBRİK EDİYORUM

Türk futbolunun buna ihtiyacı vardı ve Fenerbahçe sayesinde geldi... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkmasıyla önümüzdeki sezon ülkemiz Şampiyonlar Ligi'ne eleme grubuna kalmadan girebilecek. Belçika takımı son iki sezondur Avrupa'nın yükselen yıldızıydı. Gerçekten de çok iyi oynuyorlar. Attıkları golden sonra üst üste kaçırdıkları üç pozisyon var ki, tribündekilerin yüreğini ağızlarına getirmişti. Önemli olan sonuç... Fenerbahçe'ye çeyrek finalde başarılar diliyoruz. Ülke puanını yükselttikleri için de tebrik ediyoruz.

SEZON SONU KABUSU GELIYOR

Evet Süper ve 1. Lig'de sezon sonu kabusu geldi. Şampiyonluğa oynayanlar küme düşmemek için varını ortaya koyanların zamanı... Önümüzdeki maçlarda hakemlerin kalitesinin ne derecede olacağı ortaya çıkacak. VAR'dakilerin de performansını merak ediyoruz... Şu VAR olayı ilk çıktığında da belirtmiştim futbolseverleri ikna çok zor olacak diye. Ama inanın ben bile bu kadar kaos durumlarına sokacaklarını beklemiyordum. Avrupa'da millet maçı izler, bizde tribündekiler, ekran başındakiler hakemi izliyor! TFF ve MHK bir türlü hakem camiası içindeki kaosu gideremedi. Bakalım önümüzdeki maçlarda neler göreceğiz?