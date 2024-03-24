Normale dönülmeli

Baştan düşüncemi belirteyim; TFF her iki kulübe de adilane ceza vermeli... Otobüs kurşunlanması olayından bu yana, Fenerbahçe ile Trabzonspor düşman kardeşlere döndürüldü... Öncelikle Trabzon şehri bu değil... İnanıyorum ki onlar da çok üzüntülüler ve taraftarın sahaya girmesinden hoşnut değiller. Bunu Başkan Ertuğrul Doğan da açıkladı. Bir futbol maçı yüzünden dünyaya rezil olmamız da cabası.

Caydırıcı cezalar gelmeli

Tribünden atlayıp, futbolculara koşmanın tahrik bahanesi olmaz! Eğer ceza verilecekse örnek ceza verilmeli ki hiçbir takımın taraftarı tribünden aşağıya atlamaya cesaret edemesin! Şimdi gelelim Fenerbahçeli futbolculara. Yani zaten orada görevli tutmuş niye vuruyorsun? Kendilerini tutsalar belki diğerleri atlamayacaktı. Fenerbahçeli futbolculara da iyi bir ceza gelmeli ki bir daha futbolcular da bu olaylara cesaret edemesin! Sonuç çıkacak her iki tarafa çıkacak cezalar umarım caydırıcı nitelikte olur.

HAYIRLISI OLSUN

Beşiktaş Spor Okulları Genel Koordinatörlük görevine, yılların tecrübesi, özkaynak yönetimi denilince ilk akla gelen isimlerden, camianın sevdiği Ufuk Pak hoca getirildi. Daha önce kulüpte altyapı teknik direktörlüğü de yapan, futbolcu yetirtirme konusunda çok titiz, gecesini gündüzüne katan Pak, Beşiktaş'a yetenekli sporcular kazandırmak için çabalayan bir isim. Yardımcılığını da yine camianın tanıdığı eski Beşiktaşlı futbolcu Saffet İşler yapacak. Türk futboluna ve Beşiktaş'a hayırlı olsun...

ISMAILOVIC OLSAYDI!

Sporda yabancı hayranlığı bitmek bilmiyor! Yabancı teknik adam, yabancı futbolcuya sevgi seli, yerlilere üvey evlat muamelesi hem manen hem maddi yönden sürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail kartal da içini dökmüş, "Bıçak sırtında görev yapıyorum ben. Ne medya da ne de kendi camiamda destek var! Hoca kötü diyorlar. Avrupa'da ilk 8'e girmiş, en çok ülke puanı kazandırmış bir hocaya ve takıma yapılıyor bunlar. Benim yaptığımı yabancı bir hoca yapsa, heykelini dikerlerdi." Demiş... Haksız mı? Adı İsmailovic olsaydı el üstünde tutulur daha fazla maaş da verilirdi!