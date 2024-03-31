Avusturya'dan yediğimiz şamar umarım futbolcularımızı ve Montella'yı kendine getirir.Öncelikle bu ağır yenilgi İtalyan hocamıza yazar. Tamam hak veriyorum, herkesi görmek istiyor. Ama bu milli maç. Böyle tarihi hezimeti hoş karşılamamız mümkün değil.Şampiyonaya çok kısa zaman kaldı.Tüm dünya futbolseverlerinin izleyeceği bir arenaya çıkacağız.Milli hislerimizle de coşkumuz had safhada maçları bekliyoruz. Montella ile yakaladığımız takım kurgu ve kalitesine geri dönmemiz gerek.Şu bir gerçek kalede Uğurcan ile olmuyor! Hatta yetersiz kalitedeki takımlara karşı attığı goller üzerine sihirbazlık gösterisi yapan Kerem Aktürkoğlu ile de olmuyor. Bu arada defans bloğumuzdaki oynayan milliler birbirlerinin koşu alanına çok girdiler. Ve rakibe hamlelerde geç kaldılar ilginç bir durum! Montella inşallah şampiyonada hangi kadroyla oynamaması gerektiğini anlamıştır! Yoksa halimiz harap.. Bu arada kadroda Semih Kılınçsoy mutlaka olmalı!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme getirmişti. Şimdi herkes maçlara çıkmadan "küme düşerler mi, düşmezler mi?" tartışmasını yapıyor. 2 Nisan'daki kongre ne karar çıkacağını bilemem.Ancak her türlü senaryo var. Bu arada Fenerbahçe'nin bizim değil de hatta İspanya Ligi'ne geçip orada devam edeceğini öne süren de çıktı maalesef...Bu haberi okuyan UEFA'dakiler mutlaka kahkaha atmışlardır.Kanun, kural, talimat bilmeden önüne gelen işkembeden atıyor desek yalan olmaz. Hadi çekildi diyelim; tüm futbolcuları serbest kalacak, alacakları için dava açabilecekler. Borsada işlem gören şirket olduğu için yatırımcıları zarar görürse ne olacak? Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmalar ne olacak? Alınan krediler vesaire vesaire... Bir de alt lige düşseler ne olacak? Orada da aynı TFF var, aynı MHK'nin hakemleri maçları yönetiyor... Bir de bunun ödenemeyecek tutarda ekonomik yaptırımları, davaları da var. Maçlara çıkmadan alt lige düşme blöfü, ya kongreden döner ya da yönetimden!Göztepe'nin maşallahı var.İşi Play-Off'a bırakmamalı.Kalan maçlar: Kocaelispor (D), Erzurum, Tuzla (D), Giresun (D), Gençlerbirliği, Eyüp (D) ve Bodrum FK. 5 galibiyet Süper Lig'in kapısından içeri sokar. Takımın kalitesi belli. Kadro kurgusu iyice oturdu. Sarı-kırmızılılar iki yıl aradan sonra hak ettiği yere çıkmaya çok yakın. Ben bunu başarabileceklerine inanıyorum. Hakikaten de Ege'nin de buna ihtiyacı var. Hem moral olarak, hem de ekonomik yönden İzmir'e katkısı büyük Süper Lig'in. Göztepeli taraftar da malum, tribündeki destekleriyle ilgi çekiyorlar.VAR futbolumuzda resmen kaos oldu! Yetmezmiş gibi de VAR kararlarının konuşulduğu videonun kamuoyuna sızdırılması acayipliği çıktı. Bu kayıtlar üzerinden F.Bahçe ile G.Saray yine birbirine girdi. Eski TFF başkanı ve UEFA'da görev yapmış Şenes Erzik de bir iddia ortaya attı: Ona göre kayıtları Hugh Dallas sızdırmış olabilirmiş.Buyurun buradan bakın!