YENİ FENERBAHÇE

Feyenoord maçı bazı sinyaller verdi. Ancak F.Bahçe taraftarının çoğunda hala bir ümitsizlik gözlemliyorum. Fikrimi belirteyim; geçen sezonki takım ile bu takım arasında iki tık fazlalık var! Sonuçta Feyenoord Avrupa'da bilinen ve Hollanda gibi ekol olmuş bir ülkenin takımı. İlk yarıda geçen sezonun F.Bahçe'si var gibiydi ama ikinci yarı hem de deplasmanda tek kale maç oynadı adeta. Mourinho'nın bana göre iki hatası oldu. Fred ile Ambrabat'ı bir arada oynattığı sürece takıma fren etkisi yapıyorlar. Bir de Duran ile Semedo'yu oyuna geç aldı. Bu ikilinin oyun stilleri saha içinde fark ettiriyor. Bana göre en büyük eksiklik yıkıcı bir santraforun olmayışıdır.



YANLIŞ ERTELEME

Bismillah lig başlamadan maçlar ertelendi. Tamam Avrupa kupası maçları öncesi lig maçları ertelenebilir. Ancak böyle emrivaki olmamalıydı. Fenerbahçe'nin maçı erteleniyor, rakibi Feyenoord ise iki gün sonra ligde, üç gün sonra da deplasmanda Kadıköy'de oynayacak. Hollandalı takımın futbolcuları insan değil mi? Diğer yandan Beşiktaş'ın rakibi zaten zayıf ekipti. Siyah-beyazlıların elenmesi mucize olurdu. Yani lig maçının ertelenmesinin mantığı yoktu. Bu arada Samsunspor ve Kayserispor başkanlarının erteleme görüşleri dahi sorulmamış! Durup dururken kulüpler arasında da soğukluk yarattılar. İşte mentalite farkı.



GÖZTEPE VİZYONU

Geçen hafta içinde Genel Yayın Yönetmenimiz Ercan Demir'e konuşan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamaları heyecan vericiydi. Sayın başkan, futbol branşı dışında hayata geçirmeye çalıştıkları tesis ve spor modelini yapmayı başarırsa, Göztepe dünya kulübü haline gelecektir. Özellikle İnciraltı'na yapılması planlanan spor kompleksi ve yüzmeden, jimnastiğe kadar branşlarda faaliyet yapacak olan küçük yaştaki sporculara da geleceğin milli ve rekortmen sporcusu olma yolunu da açacaktır. Bu toplumsal misyonun oluşması için çabalayan Sepil'e tüm İzmirliler'in yardımcı olması gerekir.



HAKEMLERE ÜZÜLÜYORUM

Daha ilk lig maçında gördük ki, Galatasaray lehine verilen alakasız penaltılar yine bu sezon çok konuşulacak. Gaziantep FK maçındaki ilk penaltıdan bahsediyorum. Yani rakibin kırılma dakikasından. Sarı-kırmızıılar korner vuruşu daha yapılırken ve ortasında top o bölgede dahi değilken yine geçen sezonlardaki gibi VAR olaya müdahale edip penaltı verdirdi! Tamam da sosyal medyadaki görüntülere bakıyorsunuz rakibini ilk formasından çekip geriye atan Sallai. Sonrasında rakibi çekiyor. Penaltıyla alakasıyla, orta hakeme gösterilen görüntüde de o kare yok! Kanaatimce geçen sezon olduğu gibi Galatasaraylı futbolcular güvercin taklalarıyla hakemleri yine madara edip futbolseverlerin sinir uçlarıyla oynayacaklar.



KULÜPLER KAÇIYOR

Kadın futbol takımları sayısı artıyordu. Ta ki bugüne kadar. Şimdi birçok kulüp bu branşı kapatmaya başladı. Bazı kulüpler satılığa çıkarıldı yönetim tarafından. En büyük sebep finansal zorluklar. Bir de üzerine TFF şu ana kadar yapmadığı bir şeyi yapmaya başladı; amatör profesyonel erkek, kız takımlarından teminat adı altında fahiş lige giriş ücretleri alacağını açıkladı. Kadın Futbol Kulüpleri Başkanı Suat Özcan aradı, bu işin böyle yürümeyeceğini belirtti. Bunu TFF'ye ilettiklerini söyledi. Hala takımların konaklama, tesis ve yol ücretlerine kadar büyük problemleri var ve federasyon çözüm üretmiyor. Bu arada kadın 1. liglerindeki takımlar 17 yaş altındaki tüm kız takımlarını yani altyapılarının faaliyetlerini sonlandırmaya başladı. Yazık...