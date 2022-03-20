Göztepe The end

Sezona Avrupa Kupası umutları ile başlayan Göztepe, büyük mucizeler olmazsa lige veda etti. Geçen hafta lider Trabzon'a mağlup olunsa da oynanan futbol umut vericiydi. Taraftar da dünkü Alanyaspor maçında tribündeki yerini alarak, takımına destek verdi. Fakat artık yazılarımda fazla eleştirmediğim Göztepeli oyuncular nedense o kutsal formanın hakkını vermekten yoksun oynadılar. Ligin bu haftalarında taktik-maktik yazılmaz. Oynayacaksın ve istediğin sonucu alacaksın NOKTA...

Baskan kararını vermeli

Zaten taraftar takımını destekledi fakat onlar da umudunu kaybettikten sonra takımı yuhalamaya başladı. Mehmet Sepil başkanın ne yapacağına acilen karar vermesi lazım. Takımı satmak istiyorsa acilen satmalı, yeni sahipler Göztepe'nin yol haritasını çizmeli. Yok başkan satmayacaksa da yeni sezonun güçlü kadrosunu kurmaya başlamalı. Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmek çok zor bunu herkes biliyor. Göztepe camiasi ve taraftarının sabrı taştı artık tahammülü kalmadı. Koskoca camia ve Türkiye'de her camianın sahip olmak istediği Göztepe taraftarını kimsenin üzmeye hakkı yok.