Tomas’ın takıma eli degmis

Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçlardan sonra El Maestro ile yollarına ayıran Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stejpan Tomas ile lider Trabzonspor karşısında nasıl bir performans göstereceği merak ediliyordu. Hırvat adam, çok kısa sürede zaten takıma fazla bir şey veremezdi ancak oynattığı oyun Göztepe taraftarını bilmem ama beni umutlandırdı.

İzmir ekibi, rakibine yenilse de oynadığı futbolla ezilmedi. Bundan önceki maçlarda üçlü stoper kurgusu ile çıkan Göztepe, yeni hocası ile sezon başında oynadığı 4-2-3-1 sistemine dönmüş. 4'lü savunmanın önünde oynayan Aytaç ve Obinna topları keserken takımlarını da atağa kaldırdı. Göztepeli oyuncular panik yapmadan ilk yarım saati geçirirken, Halil Akbunar ile muhteşem bir gol atıp öne geçti fakat golden 3 dakika sonra Trabzonspor'un beraberliği bulması Göztepe adına büyük talihsizlikti. Göztepe, Trabzonspor'un beraberlik golünün şokunu atlatamadan ikinci golü kalesine gördü. İlk yarının sonlarına doğru Halil'in ortasında Soner, beraberlik golünü atan isim oldu.

Böyle hata yaparsan...

İkinci yarıda Trabzonspor'un baskılı oynayacağı belliydi. İkinci yarı başında Wilker Angel öyle bir hata yaptı ki adeta Göztepe'nin motivasyonunu yerle bir etti. Süper Lig'de hele de Trabzonspor gibi bir takıma bu şekilde hata yapılmamalı. Golden sonra Trabzonspor'un 4. golü gelince Göztepe'nin puan alması zaten iyice zora girmişti. Lidere karşı deplasmanda öne geçiyorsun, geriye düştüğün maçta beraberliği buluyorsun yaptığın basit hatalardan dolayı maçı kaybediyorsun.

Birçok taraftar "Ligden düştük" yorumu yapsa da ben Trabzon önünde oynanan futbolu beğendim. Tomas takımı kısa sürede toparlarsa gelecek hafta İzmir'de Alanyaspor önünde alınacak bir galibiyet Göztepe'nin umutlarını diri tutacaktır. Alanyaspor karşısında ters bir sonucu düşünmek bile istemiyorum.