Hocam bırak git artık!

Göztepe için telafisi olmayan haftalar başladı. İlk yarıda kabus yaşayan Göztepe'de ikinci yarının başında alınan galibiyetler sonrasında oluşan olumlu tablo, tam tersine döndü ve 'Düşüyormuyuz?" soruları tekrar gündeme oturdu.

İlk yarının birçok maçında eleştirdiğim El Maestro, seri galibiyetlerin ardından keyifli açıklamalar yaparken şimdi ise sessizliğe büründü. 23. haftada alınan Başakşehir galibiyetinin ardından Altay, Hatay, Galatasaray, Giresun ve Kasımpaşa mağlubiyetleri belki de El Maestro'nun Göztepe kariyerini sonlandıracak. Kuliste zaten hocanın yerine başka bir ismin de bakıldığı konuşuluyor. Göztepe'nin Altay, Giresunspor ve Kasımpaşa'ya karşı aldığı mağlubiyetler sarı-kırmızılıları dibe çekti. Bu rakiplerinden yazıyla ve büyük harflerle yazıyorum "SIFIR" puan alırsan hem düşme hattına inersin hem de onlara umut dağıtırsın. Daha önce de yazmıştım yine yazayım. Kusura bakma hocam, sen Göztepe'nin başında olmamalısın.

YÖNETIM HAMLE YAPMALI

Nestor El Maestro'nun Kasımpaşa maçındaki oyuncu tercihlerini mi yoksa yapmış olduğu oyuncu değişikliklerini mi yorumlayayım bilemedim ama sadece şunu biliyorum. Eğer Göztepe yönetimi bir hamle yapmazsa belki de sarı-kırmızılılar ilerleyen haftalarda daha da sıkıntı yaşayacak. Özellikle rakibin konumundaki takımlar ile oynadığın maçlardan puan almazsan ligde kalman da çok zor olur.

Takım gelecek hafta da şampiyonluk yarışında zirvede yalnız kalan Trabzonspor'a konuk olacak ve ardından Aytemiz Alanyaspor'u İzmir'de ağırlayacak. Kötü düşünmek istemiyorum ama bu iki karşılaşma da kaybedilirse Göztepe'nin ligde kalma umutları iyice azalacak.